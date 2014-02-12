راهپیمایی 22 بهمن فصلی جدید از اتحاد و همدلی در بین مسلمانان گشود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق صالحی منش آمده است: مردم مومن، انقلابی حماسه ساز و شگفتی آفرین دیار دلباختگان ولایت، همگام و همنوا با ملت بزرگ ایران و با گام هایی استوار و حضوری مومنانه و آگاهانه، شاهکاری زیبا و بیادماندنی از حماسه، بصیرت و همبستگی را خلق کرده و جلوه‌های بی نظیری از اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عشق و وفاداری یك ملت به آرمان‌ها و ارزش‌های الهی را در مقابل دیدگان جهانیان جلوه گر ساختند.

وی در این پیام تأکید کرد: بی تردید این حضور بی نظیر و فریاد و خروش شما مردم فهیم و قدرشناس در كنار غریو فریادهای سایر ملت‌های آزادیخواه و حق طلب دنیا، فصلی جدید از اتحاد و همدلی در بین مسلمانان را گشود و مسیر اضمحلال و نابودی رژیم‌های مزدور و سقوط ستمگران و ظالمان را هموارتر و نزدیك تر خواهد ساخت.

در ادامه پیام استاندار قم آمده است: خدای بزرگ را بر پایبندی و پایمردی و بلند همتی این ملت نستوه و بیدار سپاس گفته و بر خود لازم می‌دانم از كلیه اقشار مردم انقلابی، بصیر، شجاع و با ایمان استان مقدس قم بالاخص مراجع عظام تقلید و سلسله جلیله روحانیت تقدیر و تشكر کنم.

حجت الاسلام صالحی منش افزوده است: در پایان لازم می‌دانم از جناب آقای دکتر علی لاریجانی نماینده محترم مردم قم و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که با حضور خود و فرمایشات راهگشا مردم شریف قم را مستفیذ فرمودند سپاسگزاری نموده، از خداوند منان اقتدار، عزت و پایندگی و سربلندی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهبری عزیز،مراجع عظام، علما و شما مردم غیور را خواستارم.

نظام مهندسی قم بسترهای لازم برای ارائه خدمات الکترونیک را فراهم کند

استاندار قم در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با تاکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها اظهار داشت:متاسفانه در شهر قم بافت های فرسوده بسیاری داریم که به علت عدم رغبت مردم به نوسازی بناها به دلایل مختلف از جمله مشکلاتی که در شهرداری و نظام مهندسی با آن مواجه می شوند، چهره شهر قم تغییری پیدا نکرده و کماکان بافت قدیمی و سنتی خود را حفظ کرده است.

حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش، با تاکید بر وحدت رویه و ارائه تسهیلات مناسب برای نوسازی بافت های فرسوده از سوی شهرداری و نظام مهندسی ابراز داشت: در زمینه آزمایش مکانیک خاک و مسائل مربوط به ژئوتکنیک، نظام مهندسی می‌تواند آزمایش خاک مربوط به مناطق مختلف شهر ر ا تهیه و در اختیار مالکان قرار دهد که این امر در روند کار تسریع ایجاد می‌کند.

وی افزود: نظام مهندسی باید به مسائل مربوط در زمینه طراحی و ایمنی در ساخت سازها توجه جدی کند و در عین حال می‌تواند در زمینه مسائل مربوط به بخش‌های مختلف داخل ساختمان اختیار بیشتری به مالکان دهد.

استاندار قم با تاکید بر راه اندازی بحث مجریان ذیصلاح در استان قم با بیان اینکه باید از ظرفیت پیشکسوتان در امر ساخت و ساز نیز استفاده شود افزود: در استان باید از مجموعه توانمندی و ظرفیت های مهندسان بومی قم استفاده کرد که این پتانسیل باید به مجموعه مدیریتی استان شناسانده شود.

وی همچنین بیان داشت: نظام مهندسی باید در زمینه ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان تا آنجا که ممکن است بسترهای لازم را فراهم کند تا مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری و ترددهای غیر ضرور کارهای مربوط به ساخت و ساز را دنبال کنند.

مهندس سعید خان احمدلو، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در پایان گزارشی از فعالیت این سازمان ارائه داد.