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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

طهماسب پور:

مسکن 10 درصد مددجویان غرب مازندران در برف تخریب شد

مسکن 10 درصد مددجویان غرب مازندران در برف تخریب شد

عباس آباد - خبرگزای مهر: معاون کمیته امداد مازندران گفت:مسکن 10 درصد مددجویان کمیته امداد غرب استان در جریان بحران برف اخیر تخریب شد.

وبه گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور صبح چهارشنبه در بازدید از مسکن آسیب دیده مددجویان کمیته امداد در غرب استان با اشاره به آسیب 10 درصد مسکن مددجویان خواهان توجه ویژه برای نیازهای این مددجویان شد.

وی اظهار داشت: بارش برف سبب خسارتهای زیادی در منطقه شد از جمله اینکه نیمی از فضاهای گلخانه ای و گلهای بیرونی را بین 30 تا 100 درصد آسیب زد.

وی اظهار داشت: مددجویان منطقه نیازمند نگاه ویژه مدیران و مسئولان برای تامین و جبران خسارت هستند و جا دارد که به این قشر توجه اساسی شود.

طهماسب پور یادآور شد: امیدواریم با تامین اعتبار و اتخاذ برنامه های مناسب، هر چه زودتر خسارتهای وارده به منطقه جبران شود و در اسرع وقت نسبت به تهیه سبد کالای مددجویان مناطق آسیب دیده اقدام می شود.

سید امیر حسینی جو فرماندار عباس آباد نیز با اشار به خسارتهای کلان وارده به شهرستان بر اثر بارش سنگین برف، توجه مسئولان را برای جبران خسارتها ضروری دانست و گفت: خدمات دهی به مددجویان که از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و ضعیف جامعه هستند، باید در اولویت قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این حادثه به بخش های مختلف از جمله کشاورزی، مسکن، زیربنایی و ... آسیب وارد شده است.

کد مطلب 2234841

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