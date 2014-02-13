ادعای کشاورزان سمیرمی مبنی بر نفود شیرابه زباله ها به مزارع/ سمیرم نیازمند ساماندهی دفن زباله

به گزارش خبرنگار مهر، صاحبنظران علم بهداشت محیط بر این باورند که سلامت شهروندی و توسعه محیطی سالم دارای جایگاه ویژه ای برای ارتقای شاخصه سلامت ، تثبیت جمعیت و برآورده شدن نیازهای جامعه است.

هرچند گسترش نامتوازن شهری در شهرستان سمیرم در ابعاد مختلف بسیار مشهود است، اما توجه ویژه به موارد مذکور شهروندان را به این نتیجه رسانده است که در هر حال محیط شهری محملی بس مناسبتر برای تامین قوت و نیازهای شهروندی است.

به عنوان مثال ضرورت بهره مندی از هوای پاکیزه و به دور از هر گونه آلودگی مسئولین را برآن داشته است به توسعه فضای سبز اقدام کنند که از نتایج آن هم جلوگیری از تجمع ریز گردها و گسترش عرصه بیابانی است.

از سوی دیگر به نظر می رسد افزایش طول عمر و کاهش فشارهای عصبی از نتایج بارز اقدامات مربوط به مناسب سازی فضای فیزیکی شهری است اما مخاطرات مربوط به معضلات اجتماعی زیست محیطی و اقتصادی جایگاه دفن زباله که در محدوده حریم شهری و صنعتی و آموزشی است با بروز مشکلاتی مثل آلودگی هوا و آب کشاورزی ، پراکندگی زباله ها در محیط ، دفن غیر اصولی زباله تجمع حیوانات و پرندگان به اعتراضاتی انجامیده است.

محمد بهرامیان ،کشاورز منطقه چاتعلی بک، که وضعیت نابسامان مزرعه اش تحت تاثیر نابسامانی جایگاه دفن زباله او را متحمل خسارت کرده است در این راستا اظهار داشت: مزرعه چاتعلی بک با مساحت دو کیلومتر، در پنج کیلومتری جنوب سمیرم واقع شده است.

این منطقه از شرق به شهرک صنعتی از غرب به رودخانه وهل دری و از جنوب به جوی سادات آباد ختم می شود چاتعلی بک در پلاک 110 اصلی به ثبت رسیده است.



وی با بیان اینکه باغات و آب های حریم جایگاه دفن زباله تحت تاثیر تداوم دفن غیر اصولی زباله کاملا آلوده است، تصریح کرد: در اثر وزش بادهای پرسرعت و همچنین پراکندگی طولانی مدت زباله جوی ها و استخرهای مزرعه چاتعلی بک مملو از زباله شده است و اقدامات سنوات قبل شهرداری شهر سمیرم نیز برای عملیات خاکبرداری به منظور حفر ترانشه ها و پنهان کردن زباله ها بی اثر بوده است چراکه در فصل بهار و تابستان صدمات فروان به عرصه کشاورزی و شهروندی منطقه و مزرعه چاتعلی بک وارد می شود.



بهرامیان تاکید کرد: تاکنون به تقاضای کشاورزان منطقه چاتعلی بک و تقاضای مرکز بهداشت و درمان شهرستان سمیرم مبنی بر شفته آهک شدن جایگاه دفن زباله ، جامه عمل پوشیده نشده است.



سرمایه گذاری شهرستانی و مشارکت شهری منتفی است



محمد جعفرزاده شهردار شهر سمیرم تولید روزانه زباله در سمیرم را با توجه به جمعیت سمیرم حداکثر 80 تن ذکر کرد و افزود: از آنجائیکه تولید روزانه زباله در شهر سمیرم بین 10 تا 15 تن متغیر است و در حد راه اندازی کارخانه بازیافت نیست زباله های شهری فعلا دفن می شود.



وی گفت: زباله های سمیرم ترکیبی از نخاله و زباله است و چون میزانی از زباله های سمیرم عفونی و بیمارستانی است بهتر است در شرایط فعلی چاره ای برای استقرار دستگاه های بی خطر ساز زباله شود.



این مسئول ساماندهی پسماند سمیرم را دلیل اصلی پیگیری امور مربوط به تاسیس شرکت بازیافت در سمیرم دانست و گفت: در این رابطه سرمایه گذاری شهرستانی و مشارکت شهری حتما منتفی است.

شهردار سمیرم از تمایل شهرداری برای ورود شهرداری ها و بخشداری های شهرستان سمیرم برای استقرار شرکت بازیافت به صورت شهرستانی سخن گفت و ادامه داد: در صورت عدم همکاری شهرداری ها و بخشداری ها، شهرداری سمیرم شرکت بازیافت را به طور حتم فقط برای شهر سمیرم احداث خواهد کرد.



جعفرزاده تصریح کرد: قرار بود تا سال گذشته یک نقطه در محل چارقاش در حوالی شهر حنا برای دفن زباله در نظر گرفته شود که به علت برخی اعتراضات مردمی منتفی شد.



وی بیان داشت: در حال حاضر مزرعه چاتعلی بک مورد تایید شهرداری شهر سمیرم است و شهرداری در صدد است دفن مرتب و بهداشتی زباله را به عنوان یک برنامه شهری در دستور کار خود قرار دهد.



شهردار سمیرم درباره ادعای کشاورزان مزرعه چاتعلی بک در مورد نفوذ آب حاصل از شیر آبه های زباله در آب های زیر زمینی و سطحی و تاثیر آن بر امور باغداری مزرعه چاتعلی بک اذعان داشت: جنس خاک مزرعه چاتعلی بک نفوذ پذیر نیست و حجم زباله هم به حدی نیست که بر امور کشاورزی تاثیرگذار باشد و در ضمن شیرابه های حاصله از زباله نیز در حد تولید کود کمپوست است.



وی از بازگشائی چندین چاله حاوی زباله در منطقه چاتعلی بک در سال آینده خبر داد و گفت: کود کمپوست حاصله از زباله های دفن شده در جایگاه دفن زباله در منطقه چاتعلی بک در سال آینده در اختیار کشاورزان همان منطقه قرار می گیرد.



نظر اداره امور آب منطقه ای شهرستان سمیرم



رضا قدیری مدیر اداره امور آب منطقه ای شهرستان سمیرم به تاثیر نفوذ شیرابه های زباله بر آب های سطحی و زیر زمینی پرداخت و افزود: مساله صحت یا سقم ادعای کشاورزان زیر دست جایگاه دفن زباله منطقه چاتعلی بک باید طبق نمونه برداری ها از آب چاه ها و آزمایشات کیفی به اثبات برسد.



وی ادامه داد: در این رابطه و برای بررسی موضوع لازم است کارشناسان اداره امور آب منطقه ای شهرستان سمیرم طی بازدیدهای میدانی از جایگاه دفن زباله و باغات کشاورزی منطقه چاتعلی بک نسبت به بررسی وضعیت منابع آبی مجاور در خصوص آلودگی آب اقدام کنند و سپس اظهار نظر کنند.



این مسئول خاطر نشان کرد: منابع آبی سطحی و زیرزمینی منطقه چاتعلی بک هم از طریق نقشه هایی که در عملیات بازدید میدانی تهیه خواهد شد شناسائی خواهد شد و درباره آنها اعلام نظر می شود.



لزوم ساماندهی دفن زباله



محمد ضیائی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان سمیرم با بیان اینکه محل پیشنهادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم واقع در چارقاش در حوالی شهر حنا مورد تائید اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان سمیرم نیست افزود: جایگاه دفن زباله طی 18 تا 20 سال گذشته در محل چاتعلی بک بوده است و در آینده نیز در همین محل خواهد بود و ضرورتی برای تغییر محل جایگاه دفن زباله به چارقاش و یا مکان دیگری وجود ندارد.



وی وجود معارضات، شکوائیه ها، قرار گرفتن در مسیر بادهای غالب ، واقع شدن در مسیر آبراهه ها و آب شرب و فقدان نظر مساعد مدیر کل استانی را دلایل مهم ادارات ذیربط شهرستانی برای تائید نشدن منطقه چارقاش دانست و تصریح کرد: جایگاه دفن زباله و ساماندهی آن از حیطه وظایف اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان خارج می داند و تاکید می کند لازم است که فرمانداری،استانداری و وزارت کشور برای مساله جایگاه دفن زباله و ساماندهی آن وارد عمل شوند.



به مصوبات عمل نشده است



صادق شهبازی شهردار شهر حنا گفت:موضوع تعیین جایگاه دفن زباله و پسماند برای شهرستان سمیرم به گذشته ای دور می رسد چنانکه در این زمینه نیز مصوباتی از جلسات گذشته باقی مانده که هنوز عملیاتی نشده است.



وی ادامه داد: انتخاب محل چارقاش در حوالی شهر حنا برای جایگاه دفن زباله صحت دارد ولی این مساله که در چارقاش زباله دفن می شود صحت ندارد و همه شایعات نوعی جوسازی سیاسی است.



شهردار حنا بیان داشت: چارقاش ضمن اینکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست با اشرافی که بر منابع آبی و ذخیره گاه های مرتعی دارد منشا بسیاری از بیماری ها محسوب می شود، مخصوصا اینکه اگر محل چارقاش تایید می شد با قرار گرفتن در مسیر بادهای غالب سرعت انتشار بیماری ها را تسریع می کرد، به طوریکه اولین مکانی که دامنگیر مساله آلودگی و بیماری های ناشی از انتشار زباله ها می شود منطقه عشایر نشین گل افشان بود.



گزارش: مدینه صابری

