پرداخت بن های غیرنقدی به معلمان به ازای تفاوت افزایش حقوق و نرخ تورم

علی پورسلیمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بودجه پیشنهادی دولت قرار است 17.5 درصد حقوق کارمندان افزایش داده شود، و این در حالی است که رییس جمهور در گزارش100 روزه خود نرخ تورم سال 92 را بیش از 44 درصد اعلام کرده اند.

وی با بیان اینکه در سال 90 با وجود نرخ تورم 21.5 درصد، تنها 10 درصد و در سال 91 با نرخ تورم 31.5 درصد تنها 20 درصد حقوق کارمندان و کارکنان دولت افزایش یافت، ادامه داد: این در حالی است که طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسـلامی ایران، دولت موظـف است حـقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

به گفته پورسلیمان، این تفاوتها میان افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر نشان می دهد که قدرت خرید کارمندان و به ویژه معلمان به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافته است که باید به طریقی قدرت خرید معلمان را افزایش داد. در دهه 80 آموزش و پرورش با پرداخت بن های غیرنقدی معلمان موافقت کرد و در سال 1380 مبلغی 600 هزار ریال بابت این بن ها به معلمان پرداخت می شد. اما با روی کار آمدن دولت نهم بن های غیرنقدی از دریافتی های معلمان حذف شد.

وی با اشاره به اینکه به علت اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی و مالی در دولتهای نهم و دهم و استمرار آن ، وضعیت به گونه ای غیر منطقی و ناعادلانه ، اکثریت معلمان را به زیر خط فقر سوق داد، تصریح کرد: محدودیتهای دولت کنونی قابل درک است، اما پرسش این است که فرهنگیان برای افزایش هزینه های خود چه باید کنند؟!

این کارشناس آموزش و پرورش پیشنهاد داد: منطقی ترین و مطمئن ترین راه برای این مسئله که می تواند تا حدود زیادی نگرانی های دولت بابت افزایش نقدینگی را جبران کند، برگرداندن همان سامانه قبلی پرداخت بن های غیر نقدی است، به این معنی که دولت می تواند مابه التفاوت افزایش حقوق و نرخ تورم را در قالب پرداخت بن های غیر نقدی به فرهنگیان جبران کند.