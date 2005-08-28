فاطمه ابوالقاسمي رييس فدراسيون تازه تاسيس آمادگي جسماني و ايروبيك درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: اين فدراسيون پيش ازاين درايران فعاليت نداشت، اما با تصميم سازمان تربيت بدني اين فدراسيون با هدف تشكيلاتي كردن ونظم دهي به فعاليتهاي اين رشته در ايران راه اندازي شد كه اميدورايم با توجه به گستردگي فعاليتهاي رشته هاي مربوط به آن بتوانيم جايگاه خوبي را براي آن تعريف نماييم.

وي خاطرنشان كرد:‌ اين رشته دردنيا داراي فدراسيون جهاني و آسيايي است ومسابقات زيادي درسطح دنيا انجام مي گيرد، اما هدف اوليه ما دراين فدراسيون همگاني كردن ورزش و اشاعه آن دربين مردم است.

ابوالقاسمي خاطرنشان كرد:‌ درابتدا برنامه ريزي ما به اين شكل است كه كارهاي خود را روزآمد وتخصصي كنيم كه دراين راه با استفاده ازكارشناسان مجرب وتحصيلكرده بهره برده ايم تا بتوانيم خود را با علم روزدنيا پيش برده وهمپاي سايرين حركت كنيم.

رييس فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك ادامه داد: يكي ديگر ازبرنامه هاي ما كمك به فدراسيونهاي ورزشي براي انتخاب و استفاده ازمربيان تخصصي بدنسازي است تا با توجه به نوع فعاليت ورشته مورد نظربتوانند انتخاب درستي داشته باشند. ضمن اينكه اين آمادگي نيزوجود دارد تا براي رشته هاي مختلف كلاسهاي آموزشي وتخصصي برگزارتا دراين زمينه بتواينم تخصصي تر ازهميشه عمل نماييم.

وي با اشاره به تشكيل گروه هم انديشان درفدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك اظهارداشت: دراين گروه حدود 30 نفراز اساتيد وكارشناسان ورزشي وپزشكي حضوردارند تا با بهره گيري ازنظرمشورتي اين عزيزان بتوانيم تصميمات مناسب و برنامه هاي كارآمدي را براي توسعه ورزش در جامعه اتخاذ نماييم. درجامعه ما افراد از گروههاي سني مختلف ونيزوضعيتهاي جسماني و اجتماعي متفاوت وپراكنده اي برخوردارند كه بايد براي تمام اين اقشاربرنامه ريزي كرد تا همگان به شكلي برابر ازامكانات ورزشي بهره بگيرند. هدف ما تندرستي تمام افراد جامعه است كه به همين منظورقصد داريم تا ورزش را به داخل منازل برده و با تهيه و توزيع سي دي هاي آموزش حركات ورزشي شرايط را فراهم آوريم تا همه افراد خانواده بتوانند حركات صحيح ورزشي را دنبال و اجرا نمايند تا به اين طريق سلامتي ونشاط درخانواده ها افزايش يابد.