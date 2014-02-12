به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى کمیته ملی پارالمپیک، كميته بين‌المللى پارالمپيك با ارسال نمابرى به كشورهاى عضو ، پنج بانوى برگزيده پارالمپيكى را به عنوان كانديداى زنان برگزيده IPC معرفى كرد كه دكتر فاطمه رخشانى، نايب رئيس بانوان كميته ملى پارالمپيك در فهرست نامزدهاى منتخب معرفى شده اند.

اسامى نامزد ها به ترتيب زیر است:

• ريما باتالووا از روسيه دارنده 13 مدال پارالمپيك و 18 عنوان جهانى طى سه دهه گذشته. وى در حال حاضر نايب رئيس كميته پارالمپيك روسيه و عضو كميته برگزارى بازي‌هاى سوچى 2014 است.

• جين همرشوى از دانمارك؛ بازيكن پیشین گلبال از سال 2013 رئيس فدراسيون بين‌المللى ورزش نابينايان (IBSA) است.



• ناديا هارو شيما نا از كشرو بروندى، مربى ويلچررانى كه در شروع رشته‌هاى ورزشى براى بانوان نقش بسيار مؤثرى داشته است. وى كه فعاليت خود را به صورت داوطلبانه آغاز نموده ، در حال حاضر معاون دبيركل IPC است.



• ناتاليا پارتيكا از لهستان، وى در دو دوره بازی‎هاى پارالمپيك در تنيس روى ميز شركت داشته است. وى به عنوان زن سال لهستان شناخته شده است.



• دكتر فاطمه رخشانى از ايران؛ رئيس كميته ورزش زنان در كميته پارالمپيك اسيا (APC) است. وی نقش قابل توجهى را در ورزش زنان معلول در ايران داشته است. رخشانی كه در رشته شناى معلولان فعاليت داشته در مشاركت زنان در ورزش نيز فعاليت دارد.



سيما ليموچى از كشورمان و عضو كميته بانوان APC در تركيب هيات داورى جهت انتخاب پنج بانوى برتر پار المپيكى قرار داشت.



لازم به ذكر است 8 مارس (17 اسفندماه ) از سوى سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانى زن شناخته شده است.



كميته بين‌المللى پارالمپيك (IPC) در اين روز نشان روز جهانى زن سال 2014 را به بانوى برگزيده ورزشكاران معلول جهان (پارالمپيكی) اعطا خواهد كرد.