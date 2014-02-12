پاک کردن خاطرات بد از ذهن با شوک الکتریکی 

به گزارش خبرگزاری مهر ، طی 75 سال اخیر، از شوک الکتریکی برای پاک کردن قسمت هایی از حافظه استفاده شده است. این روش درمانی در فرهنگ عمومی، روانپزشکی غیر انسانی و عقب افتاده توصیف می شود با این حال بسیاری از پزشکان و بیماران در موارد خاص به استفاده از این روش باور دارند.

در شیوه ارائه شده توسط دانش پژوهان هلندی، جریان های الکتریکی از داخل مغز عبور داده می شود و شوک موقتی ایجاد می کنند.

پزشکان از شل کننده های عضلانی و داروهای بیهوشی استفاده می کنند تا این شوک را برای بیمار قابل تحمل تر کنند.

از شوک الکتریکی در هلند به عنوان آخرین راه برای درمان افسردگی شدید استفاده می شود اما در تحقیق جدید، برخی از خاطرات را هدف قرار داده و سعی می کند آنها را از بین ببرد.

در این مطالعه به شرکت کنندگان دو سری عکس نشان داده شد که هر یک از این تصاویر داستانی را روایت می کرد. سپس قبل از شوک الکتریکی یک بار دیگر این تصاویر به آنها نشان داده شد تا آن داستان خاص در ذهن داوطلبان فعال شود.

این پژوهشگران نتیجه به دست آمده را باور نکردنی توصیف کرده و می گویند پس از شوک الکتریکی، داوطلبان داستان این گروه از عکس ها را فراموش کردند اما داستان عکس های دیگر را هنوز به خاطر می آورند.

این روزنه امیدی برای محققانی است که امیدوارند بتوانند از این روش برای درمان اختلال استرس پس از حادثه استفاده کنند.

"جرون ون وارد" روانپزشک این پروژه می گوید:" خیلی جالب است اگر بتوانیم خاطرات و افکار فرد را مجددا فعال و با استفاده از این روش درمانش کنیم."

وی تاکید کرد : "اما این روش هنوز خیلی دور از دسترس است."

حتی اگر بتوان نتیجه گرفت که چنین امری از نظر علمی امکان پذیر است سئوال مهم، پیامدهای پاک کردن خاطرات است.

این تحقیق بر اساس خاطرات ساختگی بود و ممکن است پاک کردن خاطرات واقعی کار سخت تری باشد.