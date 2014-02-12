عمر مفید ساختمانهای مازندران 10 تا 15 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رویان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کاهش عمر مفید ساختمانها سبب هدر رفت و اتلاف منابع ملی و ایجاد خسارتهای فراوان می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید بتن آماده استاندارد در صنعت ساختمان و طرح های عمرانی مورد استافده قرار گیرد، اظهار داشت: در این صورت عمر مفید آنها بیش از 100 سال خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه مازندران روی گسل زلزله قرار دارد، اظهار داشت: استانداردسازی و کیفی سازی ساختمانها در استان باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

رویان بتن آماده را شالوده اصلی ساختمانها بیان کرد و گفت: بتن يك كالاي فاسد شدني است و باید در توليد و مصرف آن دقت زيادي بعمل آورد و گرنه ساخت و سازهاي بي كيفيتي خواهيم داشت.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده مازندران یادآورشد: دانش فنی ساخت و تولید از جمله تمایز بین بتن استاندارد و غیر استاندارد است و تمامی مراحل تولید بتن باید بر اساس درستورالعمل اداره استاندارد انجام شود.

رویان با عنوان اینکه بتن آماده جزو مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است، اظهار داشت: این درحالیست که در تولید بتن دستی، رعایت ضوابط استاندارد ممکن نیست و سبب کاهش مقاومت ساختمانها می شود.