  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

قربانی خبر داد:

800 تخته چادر برای اسکان مسافران نوروزی لرستان پیش بینی شده است

800 تخته چادر برای اسکان مسافران نوروزی لرستان پیش بینی شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از پیش بینی 800 تخته چادر در محل کمپ های این استان برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم قربانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اسکان مسافران نوروزی بیش از 800 تخته چادر در محل کمپ ها و سایتهای استان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه این چادرها از سوی هلال احمر لرستان در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهد گرفت عنوان کرد: همچنین کار تجهیز مدارس و کلاسهای درس برای اسکان مسافران نوروزی از سوی آموزش و پررش استان صورت خواهد گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به تهیه بروشور و همچنین نصب تابلوهای راهنما مسافر از سوی اداره کل راه وشهرسازی استان تصریح کرد: همچنین کار تامین آب و برق سایتهای اسکان مسافران نوروزی نیز از سوی شرکتهای زیر ساخت انجام خواهد گرفت.

قربانی با اشاره به آغاز بهسازی و تعمیر سرویسهای بهداشتی از سوی شهرداری های سطح استان ادامه داد: همچنین ایجاد کانکس های موقت از سوی نیروی انتظامی لرستان در محل کمپ ها، تعمیر و تجهیز زائر سراها از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه و ... نیز از دیگر اقدامات پیش بینی شده برای ایام نوروز و اسکان مسافران در استان است.

کد مطلب 2234874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها