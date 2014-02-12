800 تخته چادر برای اسکان مسافران نوروزی لرستان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم قربانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اسکان مسافران نوروزی بیش از 800 تخته چادر در محل کمپ ها و سایتهای استان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه این چادرها از سوی هلال احمر لرستان در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهد گرفت عنوان کرد: همچنین کار تجهیز مدارس و کلاسهای درس برای اسکان مسافران نوروزی از سوی آموزش و پررش استان صورت خواهد گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به تهیه بروشور و همچنین نصب تابلوهای راهنما مسافر از سوی اداره کل راه وشهرسازی استان تصریح کرد: همچنین کار تامین آب و برق سایتهای اسکان مسافران نوروزی نیز از سوی شرکتهای زیر ساخت انجام خواهد گرفت.

قربانی با اشاره به آغاز بهسازی و تعمیر سرویسهای بهداشتی از سوی شهرداری های سطح استان ادامه داد: همچنین ایجاد کانکس های موقت از سوی نیروی انتظامی لرستان در محل کمپ ها، تعمیر و تجهیز زائر سراها از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه و ... نیز از دیگر اقدامات پیش بینی شده برای ایام نوروز و اسکان مسافران در استان است.