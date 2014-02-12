هشدار آل خلیفه به برپایی تظاهرات در سومین سالروز قیام بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت کشور بحرین در آستانه فرا رسیدن قیام مردمی این کشور علیه رژیم آل خلیفه در بیانیه ای نسبت به برگزاری تظاهرات در روز 14 فوریه هشدار داد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: آنچه در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی قید شده است و مردم را به برپایی تظاهرات تشویق می کند جزء جرایم جنایی محسوب می شود و مطابق با قانون با آن رفتار خواهد شد.

وزارت کشور بحرین مدعی شد که راهپیمایی مسالمت آمیز مردم انقلابی بحرین تهدیدی برای امنیت و ثبات وطن محسوب می شود و در مورد عاملان آن قانون مجازات اعمال خواهد شد.

ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه برای روز جمعه فراخوان برپایی تظاهرات داده اند. همچنین پیشنهاد داده اند در سومین سالگرد انقلاب بحرین فردا اعتصاب سراسری انجام شود.