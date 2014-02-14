وقوع بیشترین فشینگ ها در شبکه های اجتماعی+ نمودار

سرهنگ علی نیک نفس رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فيشينگ اظهار داشت:فیشینگ گونه ای از شیوه مهندسی اجتماعی با هدف به اشتباه انداختن کاربران به منظور بدست آوردن اطلاعات شخصی و حساس (محرمانه) کاربران است. در این شیوه فیشرها (کسانی که مرتکب عمل فیشینگ می شوند) بعد از طراحی سایتی مشابه سایت اصلی، آن را در اینترنت انتشار می دهند و به منظور هدایت قربانیان به سایتشان و وارد کردن اطلاعات محرمانه، از روش های مختلفی استفاده می کنند. مثلاً با ایجاد پیغامی دروغین و انتشار آن در اینترنت و ارسال آن به پست الکترونیکی افراد را به درون سایت شبیه سازی شده خود می کشانند.



وی با بیان اینکه فیشرها تمام تلاش خود را می کنند تا افراد به پیغام دروغین آنان اعتماد کنند و آنان را نماینده قانونی و رسمی بانک ها و مراکز مهم بدانند، افزود:عمده سایت هایی که فیشرها شبیه سازی می کنند، درگاه های پرداخت آنلاین بانک ها، صفحات ورود به سایت های معروف و مهم، وب سایت های مربوط به امور خیریه، سایت های قرعه کشی و نامه های الکترونیکی است.

نيك نفس ادامه داد: فیشینگ می تواند به صورت تلفنی باشد. به عنوان نمومنه پیامکی ارسال می شود که به نظر می رسد از طرف بانک آمده ولی از طرف بانک نیست و به بهانه وجود ایرادی در حساب وی، از کاربر می خواهد شماره ای را بگیرد و یا اطلاعاتی را وارد کند.طبق آمارگزارش هرزنامهQ2-2013 کسپراسکی بیشترین فیشینگ صورت گرفته مربوط به سایت های شبکه های اجتماعی با 34 درصد است.

















رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری افزود: سرقت اطلاعات محرمانه و رمز دوم کارت های اعتباری افزایش چشمگیری داشته است که هموطنان با بالا بردن دانش فنی خود در این زمینه می توانند گام موثری در کاهش جرایم سایبری بردارند.

نیک نفس ابراز امیدواری کردکه استفاده کنندگان از اینترنت با رعایت موارد امنیتی شبکه از جمله خودداری کردن از کلیک روی لینک های مشکوک،ورود به صفحه اصلی بانک ها و توجه نکردن به تبلیغات گسترده برخی شرکت ها در فضای مجازی، از وقوع کلاهبرداری فشینگ جلوگیری کنند.