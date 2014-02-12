تلفیق علم و تجربه نیاز مبرم مدیریت ورزشی استان اصفهان است

حمید شبانگیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: شنا استان اصفهان باید به جایگاه واقعی خود را در سطح کشور و همچنین در رقابتهای آسیایی به دست آورد و این امر تنها بر اساس تلفیق دو مقوله "علم" و "تجربه" میسر است.
وی با اشاره به تلاش کارشناسان ورزش برای ارائه هر چه بهتر روشهای نوین ورزشی، ادامه داد: در حال حاضر در رده شنا قورباغه، روشهای مختلفی از نظر "بیومکانیک" مورد بررسی قرار گرفته تا شناگران بتوانند با سرعت بیشتری در آب حرکت کنند.
رئیس هیئت شنا استان اصفهان در مورد رقابتهای پیش رو این هیئت گفت: رقابتهای لیگ برتر واترپلو زیر 14 سال آقابان، تا اسفند ماه ادامه دارد و پس از آن نیز تیم منتخب استان راهی رقابتهای قهرمانی کشور به یزد میشود.
وی بیان داشت: تیم شنا زیر 12 و 14 سال دختران نیز به رقابتهای قهرمانی کشور به تهران اعزام خواهند شد.
به گزارش مهر روز گذشته، رقابتهای لیگ واترپلو زیر 12 سال آقایان با پیروزی تیم "مقاومت" بر تیم "دژستان" و با نتیجه 4 بر 3 به پایان رسید.
نظر شما