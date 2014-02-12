ترمیم بافت استخوان با بیوسرامیک های نوین نانو امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حافظی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی در خصوص این دستاورد محققان گفت: بیو سرامیک ها، سرامیک هایی با طراحی خاص هستند که در ترمیم و نوسازی اعضای معلول یا مصدوم بدن مورد استفاده قرار می گیرند.

وی افزود: در پژوهش مشترک با مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد، میزان استخوان سازی ترکیبی بر پایه کلسیم منیزیم سیلیکات (مرونیت) بررسی شد و نتایج آن با روش استفاده از پودر هیدروکسی آپاتیت که در ترمیم استخوان متداول است، مقایسه شد.

حافظی گفت: در این آزمایش 24 موش صحرایی سه تا چهار ماهه با وزن مشخص بررسی شدند و سپس به سه گروه هشت تایی تقسیم و حفره هایی در استخوان ران آن ها ایجاد شد که در یک گروه از این موشها حفره ها با پودر مرونیت و در گروهی دیگر با پودر هیدروکسی آپاتیت پر شد و گروه آخر هم بدون این که حفره با ماده ای پر شود به عنوان گروه کنترل انتخاب شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان اینکه پس از هشت هفته مطالعات لازم روی این گروه ها صورت گرفت و نتایج به دست آمده مقایسه شد، اعلام کرد: نتایج نشان داد که استخوان سازی و رگ زایی در حفره های استخوانی که مرونیت در آن به کاربرده شده بود با سرعت بیشتری در مقایسه با گروه های دیگر انجام شد زیرا استئوبلاست ها با وجود مرونیت ها در مقایسه با هیدروکسی آپاتیت افزایش قابل توجهی پیدا کردند.

حافظی در پایان گفت: استئوبلاست ها دسته ای از سلول های استخوانی هستند که وظیفه آنها ساختن استخوان است بنابراین با انجام بررسی های تکمیلی می توان به کاربرد این ماده به عنوان جایگزین مناسب استخوان با قابلیت رگ زایی و افزایش فعالیت سلولی امیدوار بود.