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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از حضور مردم در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن

قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از حضور مردم در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن

تبریز – خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه ای از حضور حماسی و مقتدرانه مردم فهیم و ولایتمدار استان در راهپیمایی باشکوه یوم الله 22بهمن قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این اطلاعیه که امروز (چهارشنبه) منتشر شده، آمده است: سپاس بی کران به درگاه خداوند احدیت که دلها را بهم وصل و قلبها را متحول کرد تا همه آمدند و با اسلام و قرآن، انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشأن و شهدای والا مقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی پیمان ناگسستنی خود را تجدید نمودند و نقشه ها و طرح های پوچ و گزینه های روی میز سردمداران کاخ سفید را نقش برآب کردند.

یوم الله 22 بهمن امسال تجلی بارزی از نمایش قدرت، عظمت، شکوه، صلابت و بصیرت ملت فهیم و قدرشناس ایران اسلامی بود که با تمام توان به صحنه آمدند و اقتدار، بزرگواری، مقاومت و پشتیبانی تمام عیار از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و حقوق مسلم خود بویژه ولایت فقیه را به رخ جهانیان کشیدند و حماسه بیاد ماندنی دیگری در برگهای تاریخ غرورآفرین ایران و در سال حماسه سیاسی و اقتصادی ثبت کردند.

خاضعانه در پیشگاه خداوند قادر متعال از این همه درایت، آگاهی و موقعیت شناسی ملت فهیم ایران اسلامی سر به سجده شکر می نهیم.

در این میان اهالی غیرتمند، شجاع، متدین و ولایتمدار آذربایجان شرقی خاصه تبریز شهیدپرور و همیشه در صحنه، آنچنان حماسه‌ای آفریدند که یکبار دیگر نام پیشتازی، عظمت و سرافرازی خودشان را ثابت کرده  و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این خطه قهرمان پرور ثبت کردند.

راهپیمایان 22 بهمن با حضور باصلابت خود مشت محکم و پشیمان کننده ای به دهان استکبار جهانی شیطان بزرگ آمریکا و ایادی آنان زدند و با قامت استوار اعلام کردند که ما تا آخر ایستاده ایم؛ و راه پرافتخار معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) را با اطاعت و پیروی کامل از خلف صالح ایشان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ادامه خواهیم داد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی مراتب قدردانی و سپاس خالصانه و خاضعانه خود را از عموم اهالی ولایتمدار آذربایجان شرقی و مردم شهیدپرور تبریز که امسال در یوم ا... 22بهمن پرشورتر و باشکوه تر از سالهای قبل شرکت کردند اعلام نموده و از خداوند منان اعتلای بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهان است.

کد مطلب 2234891

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