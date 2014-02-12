قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از حضور مردم در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این اطلاعیه که امروز (چهارشنبه) منتشر شده، آمده است: سپاس بی کران به درگاه خداوند احدیت که دلها را بهم وصل و قلبها را متحول کرد تا همه آمدند و با اسلام و قرآن، انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشأن و شهدای والا مقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی پیمان ناگسستنی خود را تجدید نمودند و نقشه ها و طرح های پوچ و گزینه های روی میز سردمداران کاخ سفید را نقش برآب کردند.

یوم الله 22 بهمن امسال تجلی بارزی از نمایش قدرت، عظمت، شکوه، صلابت و بصیرت ملت فهیم و قدرشناس ایران اسلامی بود که با تمام توان به صحنه آمدند و اقتدار، بزرگواری، مقاومت و پشتیبانی تمام عیار از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و حقوق مسلم خود بویژه ولایت فقیه را به رخ جهانیان کشیدند و حماسه بیاد ماندنی دیگری در برگهای تاریخ غرورآفرین ایران و در سال حماسه سیاسی و اقتصادی ثبت کردند.

خاضعانه در پیشگاه خداوند قادر متعال از این همه درایت، آگاهی و موقعیت شناسی ملت فهیم ایران اسلامی سر به سجده شکر می نهیم.

در این میان اهالی غیرتمند، شجاع، متدین و ولایتمدار آذربایجان شرقی خاصه تبریز شهیدپرور و همیشه در صحنه، آنچنان حماسه‌ای آفریدند که یکبار دیگر نام پیشتازی، عظمت و سرافرازی خودشان را ثابت کرده و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این خطه قهرمان پرور ثبت کردند.

راهپیمایان 22 بهمن با حضور باصلابت خود مشت محکم و پشیمان کننده ای به دهان استکبار جهانی شیطان بزرگ آمریکا و ایادی آنان زدند و با قامت استوار اعلام کردند که ما تا آخر ایستاده ایم؛ و راه پرافتخار معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) را با اطاعت و پیروی کامل از خلف صالح ایشان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ادامه خواهیم داد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی مراتب قدردانی و سپاس خالصانه و خاضعانه خود را از عموم اهالی ولایتمدار آذربایجان شرقی و مردم شهیدپرور تبریز که امسال در یوم ا... 22بهمن پرشورتر و باشکوه تر از سالهای قبل شرکت کردند اعلام نموده و از خداوند منان اعتلای بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهان است.