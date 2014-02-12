مهمترین رویکردهای سال 93 اوقاف تحول اقتصادی و منابع انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد کریمی اظهار داشت: از مهمترين رويكردهاي برنامه‌اي سال 93 اداره اوقاف، تحول اقتصادي و تحول منابع انساني است و اداره کل اوقاف با تکیه بر محورهای اساسی اقدام به تدوین و تصویب برنامه های سال 93 می کند.

وی تصریح کرد: نگرش سازمان یافته و حركت برنامه محور با تدوين برنامه پنج ساله مبتني بر چشم انداز 1404 و جهت دهي تمامي فعاليت‌هاي سازمان در قالب برنامه‌هاي سالانه از چندین سال پیش در سازمان اوقاف وامور خیریه شکل گرفت .

دبیر اجرایی برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: راه اندازي و تکمیل اطلاعات برنامه و بودجه بقاع متبرکه و موقوفات در سامانه جامع بانك اطلاعاتي از جمله اقدامات تکمیلی بود که در سال جاری انجام شد، در این حرکت 96 درصد اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه در قالب برنامه وبودجه سالانه ورود اطلاعات شد. این اطلاعات کمک شایانی به برنامه ریزی دقیق تر و شناخت ظرفیت ها و موانع موجود در راه پیشرفت موقوفات کرده است.

وی افزود: تحول اقتصادي و تحول منابع انساني از مهمترين رويكردهاي برنامه‌اي سال 93 اوقاف است.

کریمی به رویکردهای اداره کل به منظور تدوین و تصویب برنامه های سال 93 اشاره کرد و گفت: توانمند سازی و بهینه سازی نیروهای انسانی،شناخت واقعی نیازهای موقوفات و جامعه، شناخت دقیق امکانات و ظرفیت ها، شناخت آسیب ها و کاستی ها در جهت نیل به اهداف برنامه محور و شناخت دقیق مناسبات و هماهنگی های لازم در جهت تدوین برنامه سال 1393 از جمله برخی از این رویکردهاست.

وی ادامه داد: در راستای دست یابی به این دو اصل مهم جلسات تخصصی در استان تشکیل و طرح های مطالعاتی در جهت نیل به این اهداف شروع شده است.

دبیر اجرایی برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان کرد: رویکرد تحول اقتصادی و تحول در منابع انسانی در تمامی برنامه های سال 1393 جریان خواهد داشت.

