نمی توان ادعا کرد همه آزمایشگاههای کشور استانداردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا استقامتی در ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین که از صبح چهارشنبه در مرکز همایشهای بین‌المللی رازی آغاز شده است، با بیان اینکه بیماریهای مختلف غدد از لحاظ تشخیص به آزمایشگاهها وابسته است، گفت: کمترین رشته‌ای را می‌توان مانند رشته غدد و متابولیسم یافت که در آن وابستگی کامل به آزمایشگاه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: حتی برای تشخیص گواتر تست‌های ساده‌ای لازم است که آزمایشگاه‌ها آنها را انجام می‌دهد. برای دیابت نیز که امروز سه تا چهار میلیون مبتلا دارد، لازم است برای تشخیص و پیگیری وضعیت بیمار، روشهای آزمایشگاهی بکار گرفته شود. علاوه بر این، بیماریهای غدد درون‌ریز، فوق کلیوی و تیروئید نیز نیازمند تشخیص آزمایشگاهی هستند.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم با بیان اینکه در این میان همکاری و تعامل مناسب میان پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: متخصصان آزمایشگاه از اینکه پزشکان اطلاعات کافی در اختیار بیماری قرار نمی‌دهند، گلایه دارند و پزشکان نیز در مقابل از آزمایشگاهها به دلیل بروز خطاها ناراضی هستند. باید به دنبال راهکاری باشیم که با تعامل مناسب و ارتقای کیفیت خدمات، مشکلات پیش‌رو نیز حل شوند. این دو گروه با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می‌توانند به اهداف متعالی خود در زمینه تشخیص و درمان دست یابند.

استقامتی به وضعیت ارائه خدمات استاندارد در آزمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: نمی‌توان ادعا کرد مجموع 5500 آزمایشگاه موجود در سراسر کشور از استانداردهای کافی برخوردار باشند. لازم است برای استانداردسازی خدمات آزمایشگاهی به ویژه برای رشته‌های وابسته به آن تلاش کنیم چرا که تشخیص‌های اشتباه آزمایشگاهی می‌تواند استرس و هزینه بسیار برای بیمار به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا همه آزمایشهایی که پزشکان می‌نویسند، ضروری و لازم هستند، گفت: بسیاری از تشخیصها را می‌توان با آزمایشهای محدودتر انجام داد. لازم است در این خصوص راهنماهای بالینی درمان را فعال و نظارت را در این خصوص تقویت کنیم. بخشی از کار در حیطه نظارت بر آزمایشگاهها و تدوین پروتکلهای درمان را باید از دوش وزارت بهداشت برداریم و به انجمنهای علمی تخصصی واگذار کنیم.

دبیر بخش بالین ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین افزود: در این صورت از هزینه انجام آزمایشهای بیهوده کاسته می‌شود.