بار جنگ در ارتش به دوش فرماندهان جوان بود/تدارک انتشار 64 عنوان کودک و نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 10 عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس پیش از ظهر امروز چهارشنبه 23 بهمن با حضور مسئولان سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سالن هویزه باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد.

امیر سرتیپ دو ابراهیم گلفام رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ابتدای این برنامه گفت: بزرگ‌ترین مزیت نظام ما، بعد از اتصال به اسلام، پشتوانه مردمی آن است. شاید فکر کنیم در راهپیمایی‌هایی مانند راهپیمایی روز 22 بهمن، فقط نسل اولی‌های انقلاب حضور پیدا می‌کنند اما راهپیمایی دیروز، نشان داد که مردم از همه اقشار و نسل‌های انقلاب در صحنه حاضر هستند.

وی افزود: قطعا یکی از وسایل ارتباط جمعی که در حوزه فرهنگ تاثیر زیادی دارد، کتاب است. جا دارد از فرمایش مقام معظم رهبری یاد کنیم که ارتباط تمام انبیا با مردم، به واسطه کتاب برقرار شده است. شاید هیچ رسانه‌ای نتواند به اندازه کتاب، با مخاطب ارتباط برقرار کند. کتاب می‌تواند رمان، داستان یا هر چیز دیگری را شامل شود اما هرکدام از آن‌ها، استفاده علمی و ادیبانه خودشان را دارند. کتاب علاوه بر این که رسانه و مرجع است، لذت دیگری را با خود دارد. امروز با پیشرفت علم، کتاب‌های الکترونیکی و دیگر ابرازآلاتی چون موبایل را داریم اما هیچ‌چیز نمی‌تواند جای مطالعه کتاب کاغذی را بگیرد.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ادامه داد: ویژگی کتاب این است که انسان، با مطالعه‌اش واقعا خود را در آن صحنه یا شرایطی می‌بیند که کتاب ترسیم کرده است. شاید در هنرهای دیگر، این موضوع به این اندازه مشهود نباشد. در کل انسی که انسان با کتاب می‌گیرد، انصافا با هیچ رسانه دیگری شکل نمی‌گیرد.

گلفام گفت: امروز چهارمین مراسم رونمایی کتاب سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را داریم. تا سال 89 فقط 8 جلد کتاب منتشر کرده بودیم و از سال 89 تا امروز بالغ بر 60 عنوان کتاب منتشر کرده‌ایم. در سال 90، 12 عنوان و در سال 92 هم 12 عنوان کتاب دیگر چاپ کردیم. در سومین نمایشگاه کتاب دفاع مقدس نیز 7 عنوان چاپ کردیم و امروز هم به مناسبت ایام دهه فجر، 10 عنوان کتاب را با موضوعات رمان، داستان، خاطره و کتاب کودکان رونمایی خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با 35 رسانه و خبرگزاری ارتباط دارد و توانسته بالغ بر هزار مقاله را در آن در حوزه دفاع مقدس به چاپ برساند. در حال حاضر 64 عنوان کتاب کودک و نوجوان در دست چاپ داریم. از میان 10 کتابی هم که امروز رونمایی می‌شوند، 5 عنوان به کتاب‌های کودک و نوجوان اختصاص دارند. اسامی کتاب‌هایی که امروز رونمایی می‌شوند عبارت است از: «خلیج فارس»، «اروند»، «از یاد رفته»، «تندیس استقامت» و «باغ اسدلله خان». 5 کتاب کودکی هم که رونمایی می‌شوند، عبارت‌اند از: «سعید و کمک به دیگران»، «ستاره‌های زمینی یا ستاره‌های آسمانی»، «پسرک روزنامه‌فروش»، «بچه‌های سوسنگرد» و «امیرعلی و نامه‌های بالدار».

در ادامه امیر رضا خرم‌توسی مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در این برنامه گفت: 36 سال از یک تحول بزرگ که به دست یک مرد از تبار نور شکل گرفت، می‌گذرد. بسیاری از آن‌هایی که شما حاضران در این برنامه، برایشان قلم زده‌اید، کمتر از 36 سال داشتند، حتی در ارتش. بار جنگ بیشتر به دوش جوان‌ها بود. یعنی با وجود پیشکسوتان انگشت‌شمار و کمی که حضور داشتند، فرماندهان ما در نیروی زمینی، دارای درجه سرگردی بودند که توانستند آن تحول را ایجاد کنند.

خرم‌توسی گفت:‌ ما نتوانسته‌ایم ایده‌آل‌ها را محقق کنیم اما به میزان ظرفیت خودمان تلاش کرده‌ایم و سعی کرده‌ایم مفید باشیم. جنس شهدا از ما بالاتر بود اما با تلاش و کوشش، بار اصلی به منزل نزدیک‌تر شد. ان‌شاالله ما هم جزو «و منهم من ینتظر» باشیم که این راه «اهدانا الصراط المستقیم» است. بدانیم که قرآن نامکرر است یعنی هر دفعه‌ای که آن را می‌خوانیم، مرتبه جدیدی است. می‌فرمایند که شما وقتی در ابتدای روز 12 یا به نقل دیگر 11 مرتبه سوره اخلاص را بخوانید، خداوند جلوی اسباب گناه را در آن روز مقابل شما می‌گیرد. بنابراین قرآن تکراری نیست.

وی افزود: خداوند در قرآن می‌گوید به هر کس که حکمت دادیم، برایش خیر کثیره است. دوستان روی این آیه فکر کنید که خیر کثیره و حکمت چیست. بهترین معنی که از این موضوع شده است، این است که حکمت واقع‌بینی و حقیقت‌بینی است. شما اهالی قلم روی این موضوع فکر کنید. در کشور ما اتفاقی افتاد که جنس خودش و راهبری‌اش از جنس حرکت انبیا بود. به همین دلیل هم قدرت‌های عالم بدون معطلی مقابلش ایستادند. جنگ مفهوم بسیار کریهی است. در دین ما صلح اصل است و جنگ الویتی ندارد. در تمام ادیان هم همین‌طور است اما دفاع یک اصل است. شکل‌گیری جنگ به دلیل شکست سیاست و گفتگوهاست. در کشور ما هم بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، قدرت‌های بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید با ما بجنگند و ابتدا جنگ‌های محلی و مرزی را شکل دادند و وقتی از این رهگذر به نتیجه نرسیدند، به تهاجم سراسری رو آوردند.

مشاور فرمانده کل ارتش ادامه داد: چند کشور با ما جنگیدند؟‌ حداقل رقم‌اش 23 و حداکثر آن 45 است و این اختلاف به دلیل تفاوت در معیارها و نظرات است. وقتی چندین کشور به مصر حمله کردند، کمتر از 15 روز دوام آورد و وقتی که نیروهای ناتو به یوگسلاوی حمله کردند،‌ این کشور 40 روز هم دوام نیاورد. بهتر است به دوران جنگ خودمان دقیق نگاه کنیم. نه این که فقط چند لایه سطحی یا حتی عمقی را در نظر بگیریم. در احادیث داریم که قیمت هرکس به چیزی است که برایش ارزش قائل است. دفاع مقدس، متعلق به من و شما نیست. بلکه متعلق به این مردم است. کسانی که این موضوع را درک نکنند، از حکمت بهره‌ای نبرده‌اند. سعی هم نداریم که گرو کشی کنیم که فقط من در جنگ بودم و لاغیر. چه کسی گفته که فقط ارتش یا فقط سپاه در جنگ بوده است؟

خرم‌توسی گفت: از حاضران می‌پرسم که کسانی که واقعه عاشورا را نقل می‌کنند، چه اجری می‌برند؟ جز این است که به پاداش عظیم وعده داده شده‌اند؟‌ واقعه دفاع مقدس هم در امتداد واقعه عاشورا بود. رزمندگان و ارتشیان برای حفظ اسلام و نظام اسلامی‌شان بود که به جبهه می‌رفتند. درست است که برای خانواده و حفظ ناموس‌شان هم می‌رفتند اما هدف اول، حفظ کشور اسلامی‌مان بود. این نکته را هم به عنوان نکته پایانی بگویم که ذوقی که در قلم‌های شما نویسندگان و محققان وجود دارد، اعطای الهی است.

در ادامه این برنامه، از 10 عنوان کتاب جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رونمایی شده و برخی از نویسندگان آن‌ها که در برنامه حضور داشتند، مورد تقدیر قرار گرفتند.