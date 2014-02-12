50 درصد مناطق گردشگری خراسان جنوبی سرمایه گذار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌رضا رضایی صبح چهارشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه پنج منطقه گردشگری استان در سفر اول استانی دولت قبل مصوب شد، اظهارکرد: چهار منطقه دیگر نیز مصوب سفر دوم هئت دولت نهم به استان بوده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای پنج منطقه نمونه گردشگری استان سرمایه گذار وجود دارد، تصریح کرد: برای چهار منطقه گردشگری دیگر نیز هنوز سرمایه گذار پیدا نشده است.

وی با بیان اینکه برای چهار منطقه گردشگری که ظرفیت منطقه نمونه گردشگری را ندارند برنامه ریزی می شود تا به روستای هدف گردشگری تبدیل شوند، گفت: در روستاهای هدف گردشگری کمپ هایی در جهت رفاه و امکانات تفریحی تدارک دیده می شود.

رضایی با اشاره به اینکه با توجه به سابقه فرهنگی و آثار تاریخی خراسان جنوبی تمامی مناطق گردشگری موب در این استان دارای توجیه اقتصادی هستند، افزود: در زمینه جذب سرمایه گذار باید همه دستگاه ها تلاش و همکاری کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اضافه کرد: طرح یک منطقه گردشگری دیگر نیز در استان در دست بررسی است.

رضایی ادامه داد: چنانچه منطقه ای به لحاظ موقعیت جغرافیایی طرح آن مصوب شود با مراجعه سرمایه گذار واگذار خواهد شد.