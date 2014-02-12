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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۱

شعبانی:

مجوز بهره برداری برای ساختمانهای مناسب سازی نشده صادر نشود

مجوز بهره برداری برای ساختمانهای مناسب سازی نشده صادر نشود

آمل - خبرگزاری مهر: معاون فرمانداری ویژه آمل گفت: طبق ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان شهرداریها موظف هستند که ساختمانهای تجاری و موسساتی که در ساخت آنها بحث مناسب سازی انجام نشده را مجوز بهره برداری صادر نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مناسب سازی فضاهای شهری و عمومی در فرمانداری آمل با اشاره به ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولین ، بیان کرد: طبق این قانون شهرداری ها موظف هستند تا ساختمان های دولتی، موسسات و ساختمان های تجاری که مناسب سازی در آن ها صورت نگرفته است را اجازه بهره برداری صادر نکنند.

شعبانی ابراز داشت: نگاه در ساخت و سازهای جدید باید به سمت مناسب سازی و استاندارد سازی برود تا مشکلاتی برای رفت و آمد معلولین در ادارات و موسسات پیش رو این افراد جامعه نباشد.

نصرت حسن زاده رئیس اداره بهزیستی آمل نیز با اشاره به اینکه 10 درصد معلول در جامعه وجود دارد،افزود: مناسب سازی خیابان ها نباید فقط برای معلولین یا قشر خاصی باشد بلکه مناسب سازی در ساخت و سازها باید فرهنگ شود تا شهرستان به سمت استاندارد سازی فضاهای شهری و عمومی برود تا از مناسب سازی تمامی افراد جامعه اسفاده بهینه کنند.

حمید محمد نسب مدیر آموزش و پرورش آمل نیز عنوان کرد: مدارسی که از 8 سال قبل تا کنون در آمل تاسیس شده اند بحث مناسب سازی و استاندارد در این مدارس ها رعایت شده است.

وی عنوان کرد: اعتبارات خاصی مختص مناسب سازی فضاهای آموزش برای این اداره اختصاص پیدا نکرده است.
 

کد مطلب 2234910

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