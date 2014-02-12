مجوز بهره برداری برای ساختمانهای مناسب سازی نشده صادر نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مناسب سازی فضاهای شهری و عمومی در فرمانداری آمل با اشاره به ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولین ، بیان کرد: طبق این قانون شهرداری ها موظف هستند تا ساختمان های دولتی، موسسات و ساختمان های تجاری که مناسب سازی در آن ها صورت نگرفته است را اجازه بهره برداری صادر نکنند.

شعبانی ابراز داشت: نگاه در ساخت و سازهای جدید باید به سمت مناسب سازی و استاندارد سازی برود تا مشکلاتی برای رفت و آمد معلولین در ادارات و موسسات پیش رو این افراد جامعه نباشد.

نصرت حسن زاده رئیس اداره بهزیستی آمل نیز با اشاره به اینکه 10 درصد معلول در جامعه وجود دارد،افزود: مناسب سازی خیابان ها نباید فقط برای معلولین یا قشر خاصی باشد بلکه مناسب سازی در ساخت و سازها باید فرهنگ شود تا شهرستان به سمت استاندارد سازی فضاهای شهری و عمومی برود تا از مناسب سازی تمامی افراد جامعه اسفاده بهینه کنند.

حمید محمد نسب مدیر آموزش و پرورش آمل نیز عنوان کرد: مدارسی که از 8 سال قبل تا کنون در آمل تاسیس شده اند بحث مناسب سازی و استاندارد در این مدارس ها رعایت شده است.

وی عنوان کرد: اعتبارات خاصی مختص مناسب سازی فضاهای آموزش برای این اداره اختصاص پیدا نکرده است.

