پرداخت هزينه حج ۹۳ قسطي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد اوحدي در خصوص نحوه پرداخت هزينه سفر حج ۹۳، گفت: هزينه سفر حج در دو قسط از متقاضيان دريافت ميشود تا بدين ترتيب در ايام منتهي به عيد نوروز از نظر اقتصادي به زائران فشار وارد نشود.
وي افزود: زماني كه متقاضيان براي نام نويسي به كاروانها مراجعه ميكنند، يك فيش ۵ ميليون توماني از طرف دفاتر خدمات زيارتي به آنان ارائه ميگردد كه زمان پرداخت اين فيش، مبلغ يك ميليون تومان وديعه زائران بابت ثبتنام اوليه در بانك و همچنين سود تعلق گرفته به اين وديعه از مبلغ ۵ ميليون تومان درج شده روي فيش كسر شده و متقاضيان مبلغ باقيمانده را به بانك پرداخت ميكنند.
رئيس سازمان حج و زيارت ادامه داد: پس از پرداخت فيش ما به التفاوت اوليه در مهلت مقرر و تحويل آن به كاروان، فيش دوم كه مهلت پرداخت آن تا ابتداي ارديبهشت ماه سال ۹۳ است به زائران تحويل داده ميشود كه مبلغ پرداختي اين فيش هزينه كاروانهاي حج۹۳ بر اساس گروه قيمتي آنها با كسر مبلغ ۵ ميليون تومان اوليه ميباشد.
رئيس سازمان حج و زيارت گفت: متقاضيان سفر به حج ۹۳ ميتوانند قبل از مراجعه به كاروان، در سامانه اينترنتي http://haj93.haj.ir ثبت نام اوليه را انجام داده و براي ثبت نام قطعي و پرداخت فيش به كاروان مربوطه مراجعه كنند.
اوحدي اظهار كرد: به منظور رفاه حال متقاضيان با توجه به شرايط آب و هوايي بويژه در استانهاي شمالي كشور مهلت نامنويسي واجدين شرايط در كاروانها تا دو هفته افزايش يافته است.
امسال براي اولين بار پرداخت هزينه سفر حج در دو قسط انجام ميگيرد تا بدين ترتيب در ايام منتهي به عيد نوروز از نظر اقتصادي به متقاضيان سفر به سرزمين وحي فشار وارد نشود.
به گفته رئيس سازمان حج و زيارت حداقل و حداكثر هزينه سفر به حج ۹۳ به ترتيب هفت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.
يادآور ميشود، نام نويسي متقاضيان واجد شرايط تشرف در كاروانهاي حج ۹۳ از ۱۸ بهمن آغاز شده است.
بر اساس اعلام سازمان حج و زيارت دارندگان اسناد وديعه گذاري حج تمتع تا ۲۰ دي ۸۴ براي نام نويسي در كاروانهاي حج ۹۳ فراخوانده شدند.
نظر شما