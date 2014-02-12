سدهای مخزنی در حال مطالعه لرستان ظرفیت ذخیره 542 میلیون متر آب را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای فنی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بهره برداری از سدهای مخزنی لرستان 542 میلیون متر مکعب آب در استان ذخیره می شود.

وی با اشاره به اجرای مطالعات 30 سد مخزنی در استان لرستان عنوان کرد: با اجرای این پروژه های سد سازی بیش از 542 میلیون متر مکعب آب در استان لرستان ذخیره خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به میزان اراضی که تحت پوشش این سدها قرار خواهد گرفت عنوان کرد: در مجموع بیش از 54 هزار و 200 هکتار از زمینهای کشاورزی لرستان تحت پوشش این سدهای قرار خواهند گرفت.

سیفی همچنین با اشاره به تعداد فرصتهای شغلی که با بهره برداری از این سدها در استان ایجاد می شود گفت: با بهره برداری از این تعداد سد بیش از دو هزار و 200 فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 22 سد بزرگ در کشور در دست اجرا است عنوان کرد: از این تعداد چهار سد در استان لرستان قرار دارند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان سدهای بزرگ لرستان را سد بختیاری، رودبار، معشوره و لیرو عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از سد بزرگ بختیاری در شهرستان الیگودرز پنج میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد شد.

سیفی یادآور شد: همچنین با بهره برداری از این سد هزار و 500 مگاوات برق نیز تولید می شود.

وی همچنین با اشاره به سد معشوره نیز بیان داشت: در صورت بهره برداری از این سد یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب آب در استان ذخیره می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان به سد لیرو اشاره کرد و گفت: بهره برداری از این سد نیز 520 میلیون متر مکعب آب ذخیره می شود و بیش از 338 مگاوات برق تولید می شود.

سیفی میزان ذخیره سد رودبار را نیز 228 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: همچنین این سد 450 مگاوات برق تولید خواهد کرد.

