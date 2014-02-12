پيست تاريك دره همدان ميزبان مسابقات اسكي قهرماني كشور

سيدعبدي افتخاري در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات انتخابی اسکی آلپاین قهرمانی کشور در رده سنی جوانان از یکم اسفندماه در همدان برگزار می شود.

وي بيان داشت: در این مسابقات 14 تیم از استان های تهران، البرز، قزوین، زنجان، اراک، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمان، همدان، فارس، اردبیل و کهكیلویه و بویر احمد به رقابت با يكديگر مي پردازند.

افتخاري با بيان اينكه این مسابقات زیر نظر فدراسیون اسکی و با حضور ناظر فدراسیون برگزار می شود، اضافه كرد: هر تیم با شش ورزشکار، یک نفر سرپرست و یک نفر مربی در این رقابت ها شرکت می کند.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان عنوان داشت: در حاشیه این رقابت ها یک دوره کارگاه تخصصی انتخاب صحیح لوازم اسکی آلپاین نیز با حضور مدرس فدراسیون در همدان برگزار می شود.

وي در ادامه گفت: پیست اسکی تاریک دره همدان یکی از بزرگترین پیست های اسکی ایران و دارای تاییدیه بین المللی است.

افتخاري ابراز داشت: این پیست با توجه به بارش خوب برف و آمادگی تجهیزات، امسال توانسته به اسکی بازان سرویس مناسبی دهد و روزهای پایانی هفته نیز میزبان علاقه مندان به ورزش اسكي است.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان اذعان داشت: دستگاه‌های بالابر این مجموعه از جمله تله سیژها به طور کامل آماده و مسیرهای اسکی نیز با دستگاه‌های برف‌کوب مهیا شده است.

وي در پايان گفت: پیست استاندارد تاریک دره همدان آماده میزبانی مسابقات بین‌المللی، جهانی و آسیایی در رشته اسکی است و در حال حاضر جزو پیست های بین المللی کشور محسوب می شود.