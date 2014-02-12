توسعه مشاغل خانگی زمینه ای برای اشتغالزایی در همدان/ اعطای تسهیلات 51 میلیاردی به مشاغل خانگی

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از راه های توسعه و ایجاد اشتغال در استان همدان توسعه مشاغل خانگی و حمایت از این مشاغل است.

وی با بیان اینکه یکی از راه های اشتغالزایی در استان همدان می تواند توسعه مشاغل خانگی در حوزه غذاهای سنتی و یا صنایع دستی استان همدان باشد، افزود: در حال حاضر 36 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان همدان در زمینه های مختلف مانند فرش بافی، طلا کوبی روی شیشه، ترشیجات و شوریجات، پخت غذا های سنتی و چرم و غیره صادر شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه برخی از افرادی که مجوز مشاغل دارند از اداره تعاون تسهیلات دریافت کردند، ابراز داشت: 13هزار از انواع این مشاغل تا کنون 51 میلیارد تومان وام و تسهیلات دریافت کردند و مابقی از آورده خود برای توسعه مشاغل خانگی استفاده کردند.

اقلامی با بیان اینکه مشاغل خانگی و تولید صنایع دستی در منزل یک پروسه نو و بدیع بوده که موجب اشتغالزایی در استان می شود، اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون 25 هزار شغل در استان همدان به ثبت رسیده است که 75 درصد در حوزه مشاغل خانگی بوده است.

وی ادامه داد: هر کدام از این مشاغل خانگی می تواند حداقل برای 5 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده و از طرفی موجب توسعه پایدار اشتغال در زمینه های مختلف در استان همدان شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در پایان گفت: برگزاری نمایشگاه های مختلف، ایجاد بازارچه در ورودی و خروجی شهر ها، حمایت و اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی و معرفی صنایع دستی و پتانسیل های استان همدان همه می تواند زمینه ای برای توسعه مشاغل خانگی و از طرفی اشتغالزایی در استان همدان باشد.