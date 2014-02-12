شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: تهنیت باد شما مردان و زنان مومن و متعهد خراسان جنوبی که در یوم الله 22 بهمن در حماسه ای دیگر دوشادوش سایر هموطنان خود خاطره سالهای ایثار و جانفشانی و مبارزه در راه استقلال و رهایی را در ذهنها زنده کردید.

در ادامه بیانیه عنوان شده: آفرین باد شما را که در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آرمانهای بزرگ بت شکن قرن خمینی(ره) روح خدا را پاس داشتید و بر رهروی از راه فرزند خلف و صالح ایشان، مقام معظم رهبری و شهیدان ایران تاکید نمودید.

این بیانیه می افزاید: هزاران درود بر شما که قلب امام عصر (عج) را با حضور هوشمندانه و بی نظیرتان در راهپیمایی 22 بهمن شاد نمودید و مشتی شدید بر یاوه ها و گزافه های دشمنان نظام اسلامی زدید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در این بیانیه ضمن شکرگزاری از درگاه ایزد منان از حضور گسترده، مردم بیدار، بصیر و دشمن شناس این استان در راهپیمایی 22 بهمن صمیمانه قدردانی کرد.