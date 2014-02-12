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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

سخنگوی وزارت خارجه:

توان دفاعی، مولفه قدرت ایران است/ موضوع مذاکرات ایران و 1+5 فقط هسته ای است

توان دفاعی، مولفه قدرت ایران است/ موضوع مذاکرات ایران و 1+5 فقط هسته ای است

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات مقامات امریکایی گفت: به غير از موضوع فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران هيچ موضوع ديگري در دستور كار مذاكرات با گروه 5+1 در هيچيك از مراحل گذشته قرار نداشته و در دور آتي گفتگو ها نيز قرار نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار نظرهاي برخي مقامات امريكايي در آستانه شروع دورجديد گفتگوهاي ايران و 5+1 را القاي موضوعات غير مرتبط  توصيف كرد و گفت : به غير از موضوع فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران هيچ موضوع ديگري در دستور كار مذاكرات با گروه 5+1 در هيچيك از مراحل گذشته قرار نداشته و در دور آتي گفتگو ها نيز قرار نخواهد داشت.

وی توان دفاعي ايران را يكي از مولفه هاي قدرت جمهوری اسلامی ايران برشمرد و گفت : ايران همواره آمادگي خود را براي توسعه تعاملات و همكاريهاي دفاعي با كشورهاي منطقه بعنوان ابزاري مهم براي تحقق صلح ، امنيت و ثبات و اعتماد متقابل اعلام كرده است.

کد مطلب 2234931

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