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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

به مناسبت دهه فجر/

حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی اروندکنار افتتاح شد

حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی اروندکنار افتتاح شد

اروندکنار – خبرگزاری مهر: به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی اروندکنار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم كه عصر روز گذشته با حضور سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر(عج) خوزستان در محل اداره آموزش و پرورش اروندکنار برگزار شد، جانشین فرمانده بسیج ناحیه مقاومت آبادان با اشاره به اینکه پیشتر فعالیتهای این بخش زیر نظر بسیج آبادان انجام می شد گفت: با افتتاح این حوزه از این پس فعالیتهای آن به طور مستقل و زیر نظر استان انجام می گیرد.

سرهنگ ثامر چنعانی از جذب ، آموزش و ساماندهی دانش آموزان در ارتش 20 میلیونی به عنوان بخشی از کارهای این حوزه نام برد.

وی با اشاره به مرزی بودن شهر اروندکنار افزود: ارائه آموزشهای علمی با رویکرد آیه های تمدن، انجام کارهای فرهنگی، ورزشی ، هنری و برنامه ریزی در جهت کاربردی تر شدن امور از مهمترین ماموریتهای این حوزه به شمار می رود.

جانشین فرمانده بسیج ناحیه مقاومت آبادان اظهار کرد: شهر مرزی اروندکنار دارای پنج هزار دانش آموز است که قریب به اتفاق آنان جهت عضویت در بسیج دانش آموزی سازماندهی شده اند.

چنعانی تصریح کرد: 18 واحد مقاومت بسیج شهر اروندکنار زیر نظر این حوزه فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 2234934

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