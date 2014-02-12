فناوری نصب بوم جرثقیل های کانتینری بومی سازی شد/هشدار در مورد تردد خطرآفرین مسافران دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تعمیرات تجهیزات خشکی مجتمع بندری شهید رجایی در این رابطه گفت: با نصب این بوم های جدید بر روی جرثقیل های فانتوزی در ترمینال شماره یک کانتینری این بندر، ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بزرگترین بندر تجاری کشور از سه میلیون TEU کانتینر به سه میلیون و 300 هزارTEU کانتینر در سال افزایش می یابد.

سید مشکوه جلیلیان ضمن اعلام این مطلب که برای تعمیر و راه اندازی بوم های جدید این جرثقیل ها سه میلیون یورو هزینه شده است، گفت: بوم این جرثقیل های کانتینری در مدت پنج ماه در مجتمع کشتی سازی و فراساحل ایران(ایزوایکو) ساخته و برای نصب از طریق شناور بارج به بندر شهید رجایی منتقل شد.

وی افزود: علاوه بر ساخت و تعویض بوم ها و ریل نزولی جرثقیل های کانتینری، پایه پورتال های این جرثقیل ها نیز تقویت شده است.

به گفته جلیلیان، تعمیرات اساسی جرثقیل های کانتینری فانتوزی ترمینال یک علاوه برصرفه جویی نیم میلیون یورویی برای کشور، تعداد جرثقیل های کانتینری فعال در این بندر را از 16 به18دستگاه افزایش داد.

رئیس اداره تعمیرات تجهیزات خشکی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این تعمیرات اساسی این جرثقیل ها با وزن 740 تن و به ارتفاع 80 متر که در انحصار برخی کشورهای صنعتی جهان بود، خوشبختانه این فناوری با همت متخصصان داخلی نیز بومی سازی شد.

وی میزان اشتغالزایی این پروژه را 150 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرد.

مجتمع بندری شهید رجایی با تخلیه و بارگیری 88 میلیون تن کالا 60 درصد صادرات و واردات و 70 درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

هشدار در مورد تردد خطرآفرین مسافران دریایی از طریق پنج مسیر غیرمجاز

در آستانه فرا رسیدن موج مسافرت دریایی در جنوب کشور، معاونت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان پنج مسیرهای غیرمجاز دریایی در آب های خلیج فارس به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار را اعلام کرد.

مهدی نوفرستی ضمن اشاره به مکاتبات اخیر صورت گرفته با مقامات ارشد اجرایی استان و مدیران بنادر استان در خصوص لزوم هدایت مسافران دریایی جهت تردد از مسیرهای مجاز و بنادر مسافری هرمزگان، اظهار کرد: متأسفانه طی هفته های اخیر، موارد مکرری درخصوص تردد برخی مسافران جزایر قشم و هرمز از مبادی غیرمجاز وتوسط شناورهای غیراستاندارد به این اداره کل گزارش شده است.

وی ادامه داد: با توجه به غیراستاندارد بودن شناورهای سبک و قایق های صیادی جهت انجام ترددهای مسافری و عدم رعایت قوانین ایمنی دریانوردی در این رابطه، بارها در مسیرهای دریایی واقع شده در اب های هرمزگان مشکلات متعددی به وقوع پیوسته و جان بسیاری از مردم شریف این مرزو بوم نیز به خطر افتاده است.

به گفته معاونت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این در حالی است که در تمام روزهای سال، تعداد 50 فروند شناور از طریق 10 بندر مسافری مجاز استان وظیفه جابجایی مسافران را انجام می دهند؛ حتی در ایام ویژه ای همچون دهه فجر و ایام نوروز، نیز شناورهای جدیدی به ناوگان مسافرت دریایی افزوده شده و بر همین اساس، زیرساخت و بستر لازم برای تردد ایمن به جزایر وجود دارد.

نوفرستی ضمن دعوت از مردم به انجام مسافرت های دریایی از طریق مبادی مجازو شناورهای استاندارد، به مسافران دریایی توصیه کرد تا برای بهره مندشدن از مزایای یک سفر ایمن و مطمئن، از شناور مجاز، بندر مجاز و زمان مجاز سفر استفاده کنند.

معاونت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان مسیرهای غیرمجاز شناسایی شده طی هفته های اخیر در ساحل بندرعباس را مبادی پنج گانه ای شامل جنب اسکله صیادی پشت شهر، ساحل سورو، پشت هتل هرمز، نخل ناخدا و جنب بندر شهید حقانی به مقصد قشم، درگهان، هرمز و لنگرگاه کشتی ها در آب های خلیج فارس اعلام کرد.

وی خواستار شدت یافتن اقدامات دستگاه های اجرایی و انتظامی در زمینه عملیات کنترل بر روی ترددهای دریایی در مسیرهای غیرمجاز شد و در عین حال تأکید کرد: جلوگیری از تردد مسافران دریایی از مسیرهای غیرمجاز در حیطه وظایف سازمان بنادر نیست؛ زیرا این سازمان اهرم های اجرایی قانونی برای برخورد با چنین ترددهایی که در خارج از مبادی تعریف شده مسافری انجام شده و به عنوان مسیرهای غیر مجاز تعریف می شوند، را در اختیار ندارد.

نوفرستی در پایان یادآور شد: مسافران هم اکنون می توانند برای سفر به جزایر قشم و هرمز از بندر شهید حقانی و برای سفر با خودرو به جزیره قشم از مسیر دریایی بندر پهل- بندر لافت استفاده کنند. همچنین بنادر لنگه، چارک و آفتاب در غرب هرمزگان نیز برای تردد مسافر و خودرو به جزیره کیش آماده خدمات رسانی به مسافران دریایی است.

استان هرمزگان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی کشور 98 درصد از حجم کل این مسافرت ها را پشتیبانی می کند؛ به طوری که، سال گذشته 14 میلون مسافر از طریق بنادر هرمزگان جابجا شدند.