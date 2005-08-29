شروعي رويايي براي قهرماني درليگ برترداشتيم

سيد مجتبي حسيني مدافع باتجربه تيم فوتبال صباباتري تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: بازي برتري را مقابل حريف به نمايش گذاشتيم وتدابيركادرفني بسياركارسازبود تا درنهايت بتوانيم قهرماني سوپرجام كشور را بدست آوريم.

وي درخصوص وضعيت خط دفاعي صباباتري در ليگ برترنيزگفت: آقاي جلالي با سيستم 2-4-4 خطي دردفاع، ميدان مناسب وشيوه بسيارخوبي براي آرايش دفاعيمان اتخاذ كرده كه اميدوارم با اين روش بتوانيم آماربسيارخوبي را ازخود درپايان رقابتهاي ليگ برجا بگذاريم.

حسيني خاطرنشان كرد: بازيكنان خوبي درتمامي پستها دراختياركادرفني قراردارد وبا اين اندوخته اميدواري بسيارزيادي داريم تا بتوانيم امسال را با قهرماني دررقابتهاي ليگ برتر به پايان ببريم.

مدافع صبا باتري درمورد درگيريهاي پيش آمده دربازي نيزگفت: بازيكنان فولاد ازنظرروحي درشرايط مناسبي قرارنداشتند و هيچگاه نتوانستند درحد واندازه نام خود عمل نمايند. ضمن اينكه برخورد مبعلي با دايي بسيارزشت ونادرست بود كه دايي با متانت فراوان ازكنار اين حركت بچگانه گذشت تا درسي براي جوانترها باشد.