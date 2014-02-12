تکمیل مدرسه صالحیه قزوین در دستور کار مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه کشور ظهر چهارشنبه با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله هادی باریک در این دیدار، بین ضمن قدردانی از حضور مردم فهیم و ولایتمدار استان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن اظهارداشت: ملت ایران و به خصوص مردم بصیر و همیشه در صحنه استان قزوین با حضور پرشور و دشمن شکن خود به دشمنان این نظام فهماندند که این ملت همچنان وفادار به آرمانهای والای شهدا، امام شهدا و رهبری معظم انقلاب بوده و خواهند بود.



نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه نگاه سازمان اوقاف وامور خیریه کشور به مدرسه صالحیه و دیگر مدارس حوزه های علمیه باید وِیژه باشد بیان کرد: مدرسه صالحیه که یکی از مدارس قدیمی این شهر و زمانی محل درس طلاب وعلمای به نام این استان بوده که باید در ساخت و تکمیل این مدرسه برای طلاب استان تسریع شود.



امام جمعه قزوین ادامه داد: اداره کل اوقاف باید اولویت برنامه های آن بیشتر به مدارس حوزه های علمیه، ائمه جمعه و ائمه جماعات مساجد باشد.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، طرح توسعه امام زاده حسین (ع) از سوی اداره اوقاف را کاری مهم دانست واظهارداشت: امام زاده حسین (ع) یکی از مکان های با ارزش ومعنوی برای مردم استان است ودر این مکان نورانی قبور مطهر علما وشخصیتهای برجسته کشور قرار دارد و مردم قزوین علاقه خاصی به این شخصیت ها دارند.



وی ادامه داد: باید در این مکان معنوی که در مرکز شهر نیز قرار دارد همه گونه امکانات رفاهی برای زائرین فراهم شود.

در ادامه عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه کشور با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن گفت: این حضور باشکوه به دشمنان و یاوه سرایان درس فراموش نشدنی داد.

وی به اجرای طرح توسعه امام زاده حسین (ع) در استان اشاره کرد و اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوین یکی از استانهای مهم در کشور بوده و باید با کمک همه مردم و خیرین به خصوص استاندار قزوین در توسعه این امام زاده کمک کنیم.



این مسئول ادامه داد: استاندار قزوین نگاه خوب وارزشمندی به طرح مباحث دینی به خصوص مساجد وحسینیه ها داشته که باید این تلاشها برای رفاه زائرین در امام زاده حسین (ع) ودیگر اماکن مذهبی توسعه وگسترش پیدا کند.



قائم مقام سازمان اوقاف وامور خیریه کشور برای تکمیل مدرسه صالحیه در استان قول مساعد داد و اظهارداشت: در تکمیل این مدرسه قدیمی کارهایی انجام شده ولی باید این مدرسه زودتر تحویل حوزه علمیه داده شود.

