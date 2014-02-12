تیم فوتبال استقلال تهران در جزیره کیش اردو زد

محمود پازوکی رئیس هیئت فوتبال کیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم استقلال عصر امروز تمرینات جدی خود را در زمین چمن فوتبال ورزشگاه المپیک آغاز خواهد کرد و روزجمعه 25 بهمن ماه در یک بازی دوستانه به مصاف تیم منتخب جزیره کیش خواهد رفت.

پازوکی افزود: بنا بر اعلام نظر مربیان آبی پوشان تیم استقلال تهران اردوی تدارکاتی و آمادگی این تیم در جزیره کیش تا یکشنبه 27 بهمن ماه ادامه خواهد داشت و کلیه امکانات وشرایط برگزاری این اردو برای آنها درورزشگاه المپیک کیش فراهم شده است.

تیم فوتبال استقلال روز یکشنبه بیستم بهمن ماه در هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر، با برتری دو بر صفر مقابل سایپا، جایگاه خود در صدر جدول رده بندی لیگ برتر را حفظ کرد.