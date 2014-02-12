ورود سازمان بازرسی به پرونده تخلفات نفتی/ 3 مناقصه نفتی باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک ماه از لغو مناقصه نفتی 330 میلیون یورویی یک شرکت بزرگ نفتی در استان خوزستان، سازمان بازرسی کل کشور سه مناقصه نفتی دیگر را به دلیل وجود برخی از تخلفات باطل کرد.
سازمان بازرسي كل كشور با انتشار گزارش کوتاهی اعلام کرد: موضوع اين سه مناقصه "بازسازي و مقاوم سازي جايگاه ميرجاوه، توسعه استراحتگاه رانندگان در انبار نفت زاهدان و تعمير و بازسازي جايگاه شركتي شماره 3 منطقه زاهدان" بود كه پس از بررسي اسناد و مدارك، مشخص شد قيمت برآورد در اسناد و آگهي اعلام نشده است.
همچنين، در تهيه برآورد اوليه، از فهرست بهاء پايه ابنيه سال 92 استفاده شد و علاوه بر ضرايب فهرست بهاء ضرايب ديگري تحت عنوان بيمه تامين اجتماعي و بهنگام سازي اضافه شده بود. موارد تخلف به دستگاه مناقصه گزار تذكر داده شد و نهايتاً مناقصات ابطال شد.
دی ماه سالجاری هم سازمان بازرسی کل کشور قرارداد خدمات چاهپیمایی و نمودارگیری در میادین نفتی را به دلیل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات و آییننامه نظام مستند سازی مناقصات لغو کرده بود.
غلامحسین کرمی مدیرکل بازرسي استان خوزستان میزان این قرارداد 330 میلیون یورو معادل یکهزار و 300 میلیارد تومان اعلام کرده و یادآور شده بود: به علت عدم رعایت مواد 2، 4 و 19 قانون برگزاری مناقصات و همچنین عدم رعایت ماده 11 آییننامه نظام مستندسازی مناقصات لغو شد.
پس از ابطال مناقصه 1300 میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ نفتی در استان خوزستان، سازمان بازرسی کل کشور از ابطال سه مناقصه دیگر نفتی به دلیل وجود برخی از تخلفات خبر داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت یک ماه از لغو مناقصه نفتی 330 میلیون یورویی یک شرکت بزرگ نفتی در استان خوزستان، سازمان بازرسی کل کشور سه مناقصه نفتی دیگر را به دلیل وجود برخی از تخلفات باطل کرد.
نظر شما