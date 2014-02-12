دو کوهنورد تهرانی در ارتفاعات تفتان از مرگ حتمی نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول راشکی صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: دو کوهنورد تهرانی با نام های معین سعیدی و راویه جعفری که قصد صعود به قله تفتان را داشتند شب گذشته به دلیل لغزندگی مسیر صعود دچار شکستگی از ناحیه دست، پا و کمر شدند که با تلاش تیم امداد و نجات کوهستان از مرگ حتمی نجات یافتند.

وی ادامه داد: این دو کوهنورد که از گروه صعود کننده جدا مانده بودند شب گذشته درارتفاعات تفتان مفقود و به دلیل سر خوردگی دچار مصدومیت و شکستگی شدید شدند.

وی افزود: در این راستا تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان خاش مقارن ساعت 21 و 45 دقیقه شامگاه سه شنبه وارد منطقه شد و پس از جستجوی 5 ساعته این دو مصدوم را در ارتفاعات تفتان شناسایی کرد.

راشکی بیان داشت: به دلیل برودت هوا، شعاع دید بسیار کم وهمچنین آسیب دیدگی شدید مصدومان عملیات امداد رسانی تا زمان انتقال مصدومان به مراکز درمانی 9 ساعت به طول انجامید.

وی ادامه داد: تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان خاش با ارایه اقدامات اولیه در ارتفاعات کوه تفتان این مصدومان را به دامنه کوه و همچنین به بیمارستان امام خمینی شهرستان خاش انتقال داد و در حال حاضر حال این دو کوهنورد رو به بهبودی است.

راشکی بیان داشت: ارتفاعات کوه تفتان در شهرستان خاش به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شرق کشور در تمامی فصول سال پذیرای گردشگران و کوهنوردان بسیاری است که به دلیل عدم آشنایی برخی از آنها به منطقه با حوادثی از جمله مفقود شدن و یا صدمات جانی در صعود همراه است.