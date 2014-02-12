اختتامیه اکران آثار جشنواره فیلم فجر در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله امان الهی بهاروند در حاشیه اکران آثار جشنواره فیلم فجر در سینما استقلال خرم آباد به خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی صورت گرفته است که اختتامیه اکران آثار جشنواره فیلم فجر در خرم آباد جمعه شب آینده برگزار شود.

وی ادامه داد: در این راستا برای برگزاری این مراسم از مسئولان اجرایی استان از جمله استاندار لرستان و معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دعوت به عمل آمده است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد: همچنین برنامه ریزی صورت گرفته است که با دعوت از مدیران دستگاههای اجرایی به اتفاق خانواده های آنها برنامه اکران فیلم نیز داشته باشیم.

امان الهی بهاروند عنوان کرد: پخش کلیپی در خصوص روند اکران آثار، برگزاری برنامه های هنری و تقدیر از هنرمندان دارای عنوان در این حوزه از جمله برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: همچنین برنامه ریزی شده است که از غلامرضا نعمت پور فیلمساز لرستانی برنده سیمرغ جشنواره فیلم فجر نیز در این مراسم تجلیل شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اکران 14 فیلم تاکنون از مجموعه آثار جشنواره فجر عنوان کرد: امروز نیز در قالب چهار سانس دو فیلم دیگر روی پرده خواهد رفت.

بهاروند ادامه داد: تاکنون استقبال مردم از برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه اکران آثار جشنواره فیلم فجر در لرستان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، یادآور شد: در قالب اکران آثار جشنواره فیلم فجر تا پایان روز جمعه 20 فیلم روی پرده سینما استقلال خرم آباد خواهد رفت.