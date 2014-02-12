همایش تجلیل از جوانان فعال مساجد شهرستان رودان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "جوانان، انقلاب، انتظار" ظهر چهارشنبه با حضور جوانان مساجد شهرستان رودان در حسینه امام حسین (ع) خشورگی برگزار شد. در این همایش از 22 جوان برتر که در راستای برگزاری دعای ندبه در این شهرستان مشارکت فعال داشتند، تجلیل شد.

علی حسن زاده از مداحان برجسته شهرستان رودان در این همایش اظهار داشت: برای رسیدن ملت ایران به پیروزی در برابر ابرقدرتهااصول و رمز هایی وجود داشت که از مهمترین آنها می توان به وحدت و ولایت پذیری مردم در دوران انقلاب اشاره کرد.وی اضافه کرد:از عمده تفاوت انقلاب ایران با دیگر کشورهای جهان دراین است که همه قبایل و قشرهای مردم یک صدا و همدل حرکت کردند و آن هدف هم سرنگونی رژیم فاسد پهلوی بود که درسایه ولایت پذری بی قید شرط مردم از مرجعی فقیه و عادل بود.

وی ایثار، معنویت و شهادت طلبی را رمز پیروزی هر انقلابی دانست و جوانان ایران با خون خود نهال انقلاب را سیرآب کردند.

حسن زاده صبر و استقامت در برابر سختی هاو فشارهای مختلف دشمن را ازدیگر رمزهای موفقیت این انقلاب برشمرد و خاطر نشان کرد:امداد های غیبی نیز در پی توسلات و دعاهای مردم ایران واستقامت ملت ایران باعث شد حکومت فاسد پهلوی با این همه کمک استکبار غرب و شرق نتواند انقلاب نوپای ایران را نابود کند.

مداح اهل بیت شهرستان رودان بر حفظ وحدت و ولایت پذیری، حفظ معنویت، ایجاد امید تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار و زنده نگه داشتن مجلس سوگواری ابا عبدالله حسین (ع)، بزرگترین مقابله با جنگ فرهنگی و نرم دشمن بشمار می آید.

اسلام شعبانی فرمانده گردان 420امام حسین (ع) شهرستان رودان و مسئول برگزاری دعای ندبه این شهرستان در حاشیه این همایش گفت:هدف از برگزاری این همایش ،تجلیل از فعالین دعای ندبه،مشارکت معنوی و ایجاد شوربرای حضوربا بصیرت درجامعه،گفتمان مهدویت و انتظار و نیز شناسایی بیشتر جوانان فعال مساجد شهرستان رودان است.

وی بیان آرمانهای انقلاب و وظایف جوانان این ملت درعصر حاضررا ازدیگر اهداف این همایش برشمرد و افزود:با تهاجم گسترده دشمن در بعد فرهنگی و جنگ نرم ،نیازمند ایجاد زمینه مناسب برای گفتامن های دینی و مذهبی و همچنین گفتامن های بصیرتی برای حفظ آرمانها و ارزشهای این انقلاب است.