  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

صمیمی در گفتگو با مهر:

حس کنجکاوی نوجوانان درخصوص مواد اعتیاد آور توسط والدین باید مدیریت شود

حس کنجکاوی نوجوانان درخصوص مواد اعتیاد آور توسط والدین باید مدیریت شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه کنجکاوی یکی از خصوصیات کودکان و نوجوانان است، گفت: حس کنجکاوی نوجوانان درخصوص مواد اعتیاد آور توسط والدین باید مدیریت شود.

علی صمیمی در گفتگو با حبرنگار مهر با اشاره به اینکه حس کنجکاوی نوجونان درخصوص مواد اعتیاد آور توسط والدین باید مدیریت شود، اذعان داشت: کنجکاوی یکی از خصوصیات کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به اینکه حس کنجکاوی یکی از نشانه های سلامت در کودکان و نوجوانان است، عنوان کرد: مغز کودکان و نوجوانان به کمک حس کنجکاوی و علاقه به یادگیری به سرعت رشد می کند و بر دانش آنها نسبت به خودشان و جهان بیرونی افزوده می شود.

وی ادامه داد: حس کنجکاوی درکودکان و نوجوانان باید تقویت شود و یکی از نشانه های سلامت در بچه ها کنجکاوی است، زیرا آنها می خواهند درباره هر چیزی بدانند و بارزترین نشانه این میل به دانستن، پرسش ها را با والدین و سپس با مربیان و معلمان خود در میان می گذارند.

به کودکان و نوجوانان خود بیاموزیم که سئوالهای خود را از چه کسی بپرسند

وی یادآور شد: نوجوانان و کودکان برای جواب پرسشها بیشتر به سوی گروه همسالان گرایش پیدا می کنندو آنها تشنه دانستن و تجربه کردن هستند و باید این حس خدادادی ارضا شود.

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه همسالان نقش بالایی در معرفی مواد مخدر به یکدیگر دارند، تاکید کرد: والدین باید در خصوص کنجکاویهای کودکان و نوجوانانشان در رابطه با مسئله مواد اعتیاد آور توجه داشته باشند و در این خصوص باید مدیریت کنند.

علی صمیمی اذعان داشت: باید به کودکان و نوجوانان خود بیاموزیم که سئوالهای خود را از چه کسی بپرسند و باید آموزشها در خصوص پیشگیری از اعتیاد باید به موقع به کودکان و نوجوانان توسط خانواده داده شود تا مشکلی پیش نیاید.

کد مطلب 2234965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها