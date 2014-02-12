فعالیت ویژه گشتهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر چهار شنبه در حاشیه جلسه کارگروه گردشگری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز سال آینده گشت های بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان فعالیت ویژه و جدی خواهند داشت.

وی با اشاره به اجرای طرح ویژه نوروزی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: همچنین رسیدگی به شکایات مردمی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به فعالیت شبانه روزی گشتهای بازرسی این سازمان تصریح کرد: همچنین تلفن گویای 124 نیز در این زمینه فعال است.

بیرانوند با بیان اینکه بازرسان این سازمان بعد از تماس مردم در محل حضور خواهند داشت افزرود: همچنین عرضه نیازمندیهای مردم در ایام نوروز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه کالاهای مورد نیاز ایام نوروز مردم استان مانند برنج، روغن، گوشت، میوه و خشکبار در استان ذخیره سازی شده است افزود: همچنین اقلام و کالاهای مورد نیاز برای مسافران نوروزی استان نیز تامین خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از توزیع گوشت مرغ منجمد به صورت سیار در مسیرهای اصلی استان خبر داد و بیان داشت: همچنین بازرسی مستمر از سطح واحدهای صنفی استان از سوی بازرسان این سازمان صورت خواهد گرفت.

