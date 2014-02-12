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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

بیرانوند خبر داد:

فعالیت ویژه گشتهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در تعطیلات نوروز

فعالیت ویژه گشتهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در تعطیلات نوروز

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از فعالیت ویژه گشتهای بازرسی این سازمان در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر چهار شنبه در حاشیه جلسه کارگروه گردشگری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز سال آینده گشت های بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان فعالیت ویژه و جدی خواهند داشت.

وی با اشاره به اجرای طرح ویژه نوروزی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: همچنین رسیدگی به شکایات مردمی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به فعالیت شبانه روزی گشتهای بازرسی این سازمان تصریح کرد: همچنین تلفن گویای 124 نیز در این زمینه فعال است.

بیرانوند با بیان اینکه بازرسان این سازمان بعد از تماس مردم در محل حضور خواهند داشت افزرود: همچنین عرضه نیازمندیهای مردم در ایام نوروز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه کالاهای مورد نیاز ایام نوروز مردم استان مانند برنج، روغن، گوشت، میوه و خشکبار در استان ذخیره سازی شده است افزود: همچنین اقلام و کالاهای مورد نیاز برای مسافران نوروزی استان نیز تامین خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از توزیع گوشت مرغ منجمد به صورت سیار در مسیرهای اصلی استان خبر داد و بیان داشت: همچنین بازرسی مستمر از سطح واحدهای صنفی استان از سوی بازرسان این سازمان صورت خواهد گرفت.
 

کد مطلب 2234966

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