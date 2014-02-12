تحویل زمین برای جابجایی صنوف مزاحم در آبادان با تغییر استاندار انجام نشد

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جانمايی 94 هكتار زمين به منظور احداث شهرک صنفی صنعتی در آبادن افزود: قرار بود تا این شهرک در كیلومتر سه جاده آبادان - اهواز و جنب میدان میوه و تره بار احداث شود.

وی اظهار کرد: در جلساتی که با استاندار وقت (حجازی) داشتیم قرار بود تا این زمین جهت احداث و جابجایی صنوف مزاحم و آلاینده در اختیار شهرداری قرار گیرد که به دلیل تغییر در مدیریت استان چنین اتفاقی نیفتاد.

شهردار آبادان با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در این خصوص تصریح کرد: قرار بود که معاون عمرانی استانداری با حضور در آبادان از نزدیک در جریان کم و کیف مسئله قرار گیرد تا در روند اجرای کار تسریع صورت گیرد که متاسفانه وی به دلیل مشغله کاری نتوانست به آبادان بیاید و پیگیری و اجرای این کار باز هم به تعویق افتاد.

شيرازی یادآور شد: یک هزار و 400 واحد صنفی مزاحم و آلاینده دارای پروانه كسب از هشت اتحادیه صنفی در سطح شهر آبادان وجود دارد که وجود برخی از این مشاغل در مركز شهر چهره شهر را مخدوش كرده است .

وی ابراز امیدواری كرد تا با ساخت شهرک صنفی صنعتی علاوه بر خروج صنوف مزاحم و آلاینده از سطح شهر به خارج شهر، برخی از مراكزی را که بدون پروانه كسب در سطح شهر فعالیت می كنند، شناسایی شوند.

شهردار آبادان از خدمات خودرویی، یدک، مصالح فروشان، سنگ، رنگ و كاشی و سرامیک فروشان، درب و پنجره و مبل سازان، تراشكاران، ریخته گران، صافکاران، آهنگران، جوشکاران، مکانیک ها، نجاران، كابینت سازان و نمایشگاههای اتومبیل با استناد به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها به عنوان صنوف مزاحم و آلاینده نام برد.

شیرازی گفت: صدای ناشی از انجام فعالیت، مسدود شدن راهها توسط برخی صنوف همچون نمایشگاههای اتومبیل و سایر آلایندگیهایی که در اثر فعالیت این صنوف ایجاد می شود علاوه بر بد منظره کردن چهره شهری و ایجاد آلودگیهای صوتی سبب رنجش خاطر شهروندان نیز شده است.

وی با اعلام آمادگی شهرداری آبادان برای ساماندهی صنوف مزاحم ، واگذاری هر چه سریعتر زمین یاد شده از سوی استانداری خوزستان را خواستار شد.