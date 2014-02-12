به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهمی صبح چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه فرماندار بوشهر اظهار داشت: روز گشته شاهد خلق حاسه بزرگی از حضور ملت ایران در راهپیمائی 22 بهمن ماه بودیم که بیانگر وحدت ملت ایران و تعهد آنها به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

وی تاکید کرد: شخصا علاقه‌ای به حضور در فرمانداری بوشهر نداشتم ولی علاقمند به خدمت هستم و با توجه به اینکه این مسئولیت بر عهده بنده گذاشته شده است، همه تلاش خود را برای توسعه بوشهر به کار خواهم گرفت.

فرماندار بوشهر مسئولیت فرمانداری بوشهر را مسئولیتی خطیر دانست و اضافه کرد: بوشهر دارای قدمتی به بلندای تاریخ است و علمای بزرگی در این شهر وجود دارد و بوشهر پیشانی و قلب تپنده استان است که نیاز است با تمام وجود در راستای توسعه ان تلاش کنیم.

اعتدال در عمل را محور برنامه‌ها قرار خواهیم داد

وی به وجود پایانه‌های نفتی، نیروگاه اتمی، سواحل طولانی و دیگر ظرفیت‌های بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برای توسعه بوشهر نیازمند یک نگاه جامع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستیم.

ابراهیمی تصریح کرد: در راستای سیاست‌های توسعه‌ای دولت تدبیر و امید حرکت خواهیم کرد و مشکلات را رصد خواهیم کرد و با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تحقق شعارهای دولت تدبیر و امید در بوشهر گام برمی‌داریم.

وی به برخی از برنامه‌های خود اشاره کرد و افزود: اعتدال در عمل را محور برنامه‌ها قرار خواهیم داد و تلاش می‌کنیم با دوراندیشی و مدارا و با استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها زمینه را برای توسعه بیشتر بوشهر فراهم کنیم.

ایجاد وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان و بین سلایق مختلف

فرماندار بوشهر با اشاره به تعامل خود با شوراها برای توسعه شهرستان بوشهر، بیان داشت: تلاش می‌کنیم تا بر اساس منطق دانایی محور در مسیر توسعه شهرستان حرکت کنیم.

وی ادامه داد: ایجاد وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان و بین سلایق مختلف و همچنین پیگیری برای ایجاد و راه‌اندازی تشکل‌های مردم نهاد، استفاده از نظرات مدیریت ارشد استان، استفاده از رهنمودهای آیت‌الله صفایی بوشهری و آیت‌الله حسینی بوشهری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های ما است.

ابراهیمی تصریح کرد: از فعالان سیاسی و اجتماعی نیز می‌خواهیم که ما را با نقدهای سازنده خود یاری کنند و درب فرمانداری به روی همه باز است.

