نمایشگاه عکس ردپای خدا در قزوین برگزار می شود

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران همچون حرکتی عظیم و خودجوش مردمی با اهداف و رویکردهای فرهنگی در دنیا شناخته شده است حرکتی که در بهمن 57 به نام ایران اسلامی در تاریخ ثبت شد و امام خمینی (ره) رهبریت آن را بر عهده داشت.

وی با تأکید بر توجه دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق برنامه های مختلف مناسبتی در دهه فجر، ادامه داد: همه ساله، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در دستور کار سازمان فرهنگی ورزشی قرار می گیرد و امسال نیز 35 برنامه فرهنگی ورزشی در جشن 35 سالگی انقلاب با حال و هوای خاصی در کهن شهر قزوین به صوت تولیدی یا مشارکتی برگزار شده است.

وزیری نژاد، از فضا سازی شهری این ایام خبر داد و گفت: نصب 400 تیربرد با موضوع دهه فجر در سطح شهر در دستور کار قرار گرفت و ابزارهای دیگر تبلیغاتی همچون فیکسچر در اختیار نهادها و تشکلهای غیر دولتی با موضوع دهه فجر و میلاد امام حسن عسگری(ع) قرار داده شد.

وی در توضیح برنامه های فرهنگی و هنری سازمان که در این ایام به صورت تولیدی برگزار شده است، بیان کرد: نمایشگاه "عکس انقلاب" در نگارخانه فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) برگزار شد و این تصاویر مجدد و همزمان با راهپیمایی 22 بهمن ماه، در گلزار شهداء در معرض دید شرکت کنندگان راهپیمایی قرار گرفت.

آماده سازی جایگاه سخنرانی مراسم راهپیمایی 22 بهمن در مزار شهداء، محوطه سازی و نرده کشی این مکان از دیگر اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی بود که وزیری نژاد به آن اشاره کرد.

این مسئول از برپایی مراسم تقدیر از اعضاء گروه سرود مرکز موسیقی، سرود و آهنگهای انقلابی سازمان متبوع خود خبر داد که به همراه خانواده های آنان در مراسمی گرم و صمیمی برگزار شد، این گروه در راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته اجرا کننده یک سرود ویژه بودند.

وی از دیدار مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر با خانواده معظم شهدای انقلاب 57 شهر قزوین خبر داد که در طول ایام دهه مبارک فجر انجام شد.

این مسئول آغاز به کار فرهنگسرای علوم و فنون و خانه فرهنگ صدف در خیابانهای خیام و شهید بابایی را از دیگر برنامه های فرهنگی این شهر در جشن انقلاب امسال، دانست.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی به ویژه برنامه جشن انقلاب و تقدیر از هنرجویان برتر و مربیان فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) اشاره کرد که همزمان با پنج شنبه 17 بهمن ماه در سالن اجتماعات این فرهنگسرا انجام شد، در همین راستا، مراسم جشن و مولودی خوانی با حضور پرسنل سازمان فرهنگی ورزشی و خانواده های آنان در فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) برپا شد.

وی، بازدید رایگان از موزه ها بویژه موزه مردم شناسی قجر، پنجمین مرحله آزمون تعیین سطح حافظین قرآن کریم، برپایی ورک شاپ و نمایشگاه از آثار هنرمندان قزوینی با محتوای انقلاب اسلامی، نصب 50 تصویر شهدای انقلاب در خیابان سپه و مسابقه مکاتبه ای "فجر سپید" دل نوشته به حضرت معصومه(س) را از دیگر برنامه های تولیدی سازمان فرهنگی برشمرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در رابطه با نمایشگاه "دیوار گالری انقلاب" نیز گفت: این برنامه، همزمان با سالروز پیروزی انقلاب همراه با اجرای زنده هنرمندان استانی و به نمایش گذاشته شدن 15 پوستر از 15 هنرمند در گلزار شهداء شهر قزوین برگزار شد.

وزیری نژاد در رابطه با برنامه های مشارکتی نیز گفت: مشارکت در برگزاری نمایشگاه قرآن، گردهمایی سالانه بسیج، یادواره شهدای جنوب غرب قزوین، یادواره شهدای انقلاب و 10 شهید محله امامزاده حسین(ع) با حضور سردار فضلی در قزوین، مشارکت در برگزاری یادواره شهدای راه آهن، مسابقه قرآنی خانواده های پرسنل بازنشسته سپاه استان و کنسرت ارکستر ملی هخامنش از دیگر اقدامات سازمان در دهه فجر امسال بوده است.

وی در رابطه با برنامه های ورزشی نیز گفت: اجرای مسابقات تیراندازی در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی برای بانوان و آقایان، مشارکت در برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ جوانان، مسابقات اتوموبیلرانی خانواده و همایش پیاده روی پارک به پارک خانواده در قزوین از جمله اقدامات انجام شده در حوزه ورزشی است.

وی از برگزاری تئاتر شاد و موزیکال "یک جوجه و سه روباه" به همت اداره کودک و نوجوان سازمان به مناسبت این ایام خبر داد، که از 26 تا 30 بهمن ماه در فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) برگزار می شود.

این مسئول در ادامه به برنامه های مراکز آموزشی سازمان فرهنگی اشاره کرد و گفت: جشنواره هنرهای خانگی 19 بهمن ماه به مناسبت ایام الله دهه فجر و ولادت امام حسن عسگری(ع) در خانه فرهنگ پردیس برگزار شد و در این روز، نمایشگاه صنایع دستی آغاز به کار کرد، همچنین برگزاری مسابقه سفره آرایی و آشپزی از دیگر برنامه های این خانه فرهنگ بود.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی در پایان از برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب و قرآن در سالن آمفی تئاتر سازمان فرهنگی ورزشی در دهه فجر نیز خبر داد و گفت: نمایشگاه کتاب انقلاب با تخفیف 50 درصدی در خانه فرهنگ محمدیه، نمایشگاه نقاشی نوباوگان در خانه فرهنگ نواب و نمایشگاه آثار دستی مهد کودک مهرک از جمله برنامه هایی است که در فرهنگسرای بانو برگزار شد.