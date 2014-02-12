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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

شاخص بورس ۱۱۰۰ واحد افت کرد

شاخص بورس ۱۱۰۰ واحد افت کرد

بازار سرمایه امروز شاهد افت 1100 واحدی شاخص کل و توقف آن در یک قدمی 78 هزار واحد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار امروز چهارشنبه در پایان معاملات با افتی 1100 واحدی مواجه و در رقم 79 هزار و 136 واحد متوقف شد. 

براین اساس حجم معاملات بورس به شدت کاهش یافت و فقط 316 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 90 میلیارد تومان در 28 هزار نوبت معاملاتی دادوستد شد.

شاخص صنعت امروز 817 واحد، 50 شرکت فعالتر 47 واحد، آزادشناور 1358 واحد، 30 شرک بزرگ 58 واحد، بازار اول 886 واحد و شاخص بازار دوم 1781 واحد افت کردند.

در پایان معاملات امروز ارزش بازار سرمایه به 388 هزار میلیارد تومان رسید.

کد مطلب 2234980

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