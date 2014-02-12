" رویای ننه صنوبر" در مازندران مستند شد

سردار عبدالله ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مستند داستانی" رؤیای ننه صنوبر" روایتی است از فرزند شهید که با تحقیقات، از دل آیین ها و اسطوره های مازندران پیوندی بین پهلوانی و ایثار و فداکاری اسطوره های دفاع مقدس برقرار می سازد.

وی اظهار داشت: این مستند با به تصویر کشیدن رؤیاها و آرزوهای ننه صنوبر(مادر شهید) و بازسازی بخشی از دوران کودکی و نوجوانی شهید و تلفیق آن با زمان حال و نیز تلفیق آن با آیین و سنت 26عید ماه، با حماسه های هشت سال دفاع مقدس پیوند برقرار می کند تا گوشه ای از ایثارگری و خاطرات شهدا را به نسل جدید منتقل سازد.

سردار ملکی با بیان اینکه مراحل ساخت مستند داستانی"رؤیای ننه صنوبر" در سوادکوه به پایان رسید، بیان کرد: این فیلم 20 دقیقه ای بعد از ایام دهه فجر از شبکه استانی طبرستان پخش خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران ادامه داد: این مستند با حمایت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران، سازمان بنیاد شهید مازندران و صدا و سیمای مرکز طبرستان تولید شد.

سید محمد صادقی سنگدهی مدیر ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران از برگزاری چهارمین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان مازندران خبر داد و افزود: چهارمین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان مازندران با موضوع خاطرات دلاورمردی های رزمندگان مازندرانی با ضد انقلابیون در جنگل های مازندران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.

دبیر اجرایی چهارمین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان مازندران تصریح کرد: معیارهای ارزیابی خاطرات شامل عناصر زمان، مکان، استناد، راوی، نثر، شیوه نگارش، داستانی نبودن خاطره، موضوع و انتخاب سوژه مناسب است.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا پایان شهریور ماه 1393 می باشد، گفت: امکان ارسال آثاری که در گذشته حائز رتبه شده اند یا حتی به چاپ رسیده اند بلامانع است.