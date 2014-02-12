به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در آخرین بازی خود از لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور به مصاف مدرسه عالی حرفه ای مشهد می رود در حالی که این بازی آخرین حضور نماینده قم در لیگ برتر محسوب می شود.

بر خلاف دوره های گذشته لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور دیگر خبری از حضور صبای قم در جمع مدعیان صعود به مرحله پایانی بازی های لیگ برتر نوجوانان کشور نیست و این تیم به جای ادعا برای صعود رسما به لیگ دسته اول سقوط کرده است.

تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حتی با کسب برتری مقابل تیم مدرسه عالی حرفه ای مشهد هیچ شانسی برای باقی ماندن در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور ندارد و باید در این دیدار کاملا تشریفاتی فقط به دنبال اعاده حیثیت باشد.

فوتبالیست‌های نوجوان صبای قم در تلاش برای سقوط نکردن به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور دیر به فکر راه چاره افتادند چون باخت هفته گذشته در دیدار خانگی برابر پدیده ساری کار این تیم را تمام کرد و نماینده قم بعد از پنج سال حضور در لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط کرد.

تیم فوتبال نوجوانان صبای قم بعد از اینکه در دیداری خارج از خانه هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور هفته گذشته با متین بابل مساوی کرد کارش برای لیگ برتری ماندن سخت شد ولی آنها نتوانستند اندک شانس خود برای بقا را حفظ کنند و به تیم پدیده ساری به راحتی در قم باختند تا دیدار هفته پایانی آنها با مدرسه عالی حرفه ای مشهد کاملا تشریفاتی باشد.

فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در حالی هفته پایانی مرحله گروهی خود را امروز سپری می کند که تیم نوجوانان صبا از بازی های قبل خود به هیچ عنوان نتایج خوبی کسب نکرده و بعد از ورود به لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور در سال 1388 باید از این رقابت ها خداحافظی کرده و از سال آینده در لیگ دسته اول فوتبال نوجوانان کشور حضور یابد.

این تیم در گروهی که تیم های مدرسه عالی حرفه ای مشهد را به عنوان حریف هفته پایانی خود پیش رو دارد دیگر مجبور نیست حریف را شکست بدهد و به امید ناکامی تیم های دور و اطرافی خود باشد چون یک تیم از این گروه به لیگ دسته اول می رود و آن یک تیم صبای قم است.