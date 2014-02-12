لزوم جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در همدان/ رونق صنعت چشم به راه سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، راهکارهای مختلفی برای توسعه هر شهر و منطقه در دنیا وجود دارد که بنا بر موقعیت آن منطقه و یا استان و شهر و زیر ساخت های آن و یا حتی فرهنگ آن منطقه می تواند متفاوت باشد.

استان همدان از لحاظ فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی دارای موقعیت ها و شرایط متفاوتی است که برای توسعه استان همدان با توجه به شرایط آن باید برنامه ریزی و راهکاری اصولی در نظر گرفته شود.

همدان با قدمتی سه هزار ساله نخستین پایتخت مادها به شمار می آید اما متاسفانه با وجود پتانسیل های مختلف مانند کشاورزی، گردشگری و یا حتی بعضا اقتصادی نتوانسته آن طور که باید توسعه پیدا کند و در حال حاضر با مشکلات زیادی مانند بیکاری و یا نبود صنایع مناسب و در سال های اخیر با کم آبی رو برو بوده است.

از سوی دیگر توسعه استان همدان و حل مشکلات آن و رفع معضل بیکاری در این استان و یا توسعه زیر ساخت ها و اجرای برخی پروژه ها در استان همدان نیازمند مدیریت اصولی در این استان است.

استان همدان می تواند مرکز ثقل توسعه کشور قرار گیرد

استاندار همدان در مورد برنامه هایی که در استان همدان دارد، اظهار داشت: شرایط استان همدان با توجه به پتانسیل ها و راه های دسترسی آن طوری بوده که می تواند مرکز ثقل توسعه کشور قرار بگیرد و استان همدان در زمینه های مختلف استعدادهای بالا دارد و با افراد متدین و فرهیخته ای که دارد آینده روشنی دارد.

محمد ناصر نیک بخت با تاکید بر اینکه استان همدان برای توسعه نیاز به فعالیت مضاعف در زمینه های مختلف دارد، ابراز داشت: متاسفانه به دلیل برخی از مدیرت ها از هزار و 500 واحد صنعتی استان 600 واحد تعطیل شده و اگر رسیدگی نشود 300 واحد دیگر هم در معرض تعطیلی قرار دارد.

نیک بخت با بیان اینکه باید در استان همدان به دنبال جذب سرمایه گذار باشیم، عنوان داشت: بهبود وضعیت کسب و کار و وضعیت معیشت مردم و اقتصاد و توسعه کسب و کار مردم از برنامه اهای دولت تدبیر و امید بوده و تمام تلاش خود را برای حل این مشکلات انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه 25 هزار شغل موجود در سازمان تامین اجتماعی از گردونه اشتغال استان خارج شدند، افزود: 21 هزار شغل ایجاد شده اما چهار هزار شغل ایجاد شده منفی بوده که به دلیل تعطیلی 600 واحد صنعتی استان همدان است.

استاندار همدان با بیان اینکه دلیل تعطیلی واحدهای صنعتی استان همدان بدهکاری و معوقه داشتن سرمایه گذاران و صنعتگران بوده است، عنوان داشت: با بانک ها صحبت شده تا با این سرمایه گذران راه بیآیند و صنعتگران پنج تا 10 درصد معوقات را پرداخت کنند تا کارها را شروع کنند و قصد داریم تمام واحد های تعطیل شده را احیا و سرمایه گذاری جدید ایجاد کنیم.

کلنگ زنی یک مجتمع تفریحی توریستی و گردشگری طی 10 روز آینده در همدان

نیک بخت از کلنگ زنی یکه مجتمع تفریحی توریستی و گردشگری طی 10 روز آینده در همدان خبر داد و ابراز داشت: این مجتمع تفریحی توریستی شامل هتل پنج ستاره، سالن سه هزار نفره، سه هزار واحد پارکینگ و فروشگاه های بزرگ بوده که با سرمایه گذاری 400 میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه در این مجتمع تفریحی توریستی سه هزار شغل ایجاد می شود، بیان داشت: طرح جی تی ال نهاوند که تولید بنزین از گاز طبیعی است نخستین پالایشگاه نفت گاز در کشور است و راه اندازی پترو شیمی هگمتانه و ملایر و پتروشیمی ابن سینا از جمله اقدامات در استان همدان است که پیگیری می شود.

وی در مورد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد، گفت: این منطقه می رفت که فراموش شود اما قرار است با انتقال پس آب شهرستان همدان به این منطقه ویژه اقتصادی دوباره فعال شود وزارت نیرو تقبل کرده که رایگان پس آب همدان را به منطقه جهان آباد منتقل کند و برای این منطقه 56 میلیارد تومان از وزارت نیرو اعتبار گرفتیم.

استاندار همدان ادامه داد: در سه ماهی که بنده در استان همدان بودم موفق به جذب 250 میلیارد تومان اعتبار برای استان همدان شدم و البته مدیران و وزرا و نمایندگان مردم استان همدان نیز بنده را در این موضوع همراهی و کمک کردند.

نیک بخت عنوان داشت: با توجه به اینکه بودجه سال 93 استان همدان آنقدر نیست که پاسخگویی نیاز های پروژه های استان باشد با یک سرمایه گذار رایزنی شده تا مبلغ هزار میلیارد تومان برای استان همدان سرمایه گذاری کنند که دویست میلیارد تومان برای انتقال آب به استان و هشتصد میلیارد تومان نیز برای سایر پروژه ها سرمایه گذاری می شود.

وی با بیان اینکه شرایط باید برای راحتی سرمایه گذاران و احساس امنیت برای سرمایه گذاری در استان همدان فراهم شود، افزود: در حال حاضر 10 سرمایه گذار حاضر به سرمایه گذاری در استان همدان شدند.

استاندار همدان در ادامه در مورد رئوس برنامه ها در استان همدان ابراز داشت: احیا واحد های تولیدی معطل مانده، ایجاد سرمایه گذاری های مختلف در بخش اقتصادی و کشاورزی و صنایع تبدیلی از برنامه های دولت تدبیر و امید در استان همدان است.

نیک بخت با بیان اینکه سالانه یک میلیون تن سیب زمینی در استان همدان تولید می شود، افزود: متاسفانه در حال حاضر هیچ صنایع تبدیلی برای استفاده از این ظرفیت در استان وجود ندارد و یک واحد هم بوده که به دلیل بدهی وراه نیامدن بانک کشاورزی با آن تعطیل شده است و با صحبت هایی که شده قرار است این واحد فعال شود و سایر واحد های تبدیلی نیز در استان راه اندازی شود.

وی ادامه داد: علاوه بر واحد فولاد ویان واحد های فولاد و نورد جدید راه اندازی می شود و پتروشیمی هگمتانه و ملایر و ابن سینا نیز فعال می شود و منطقه ویژه اقتصادی همدان نیز با هزار و 900 هکتار احیا می شود.

سرمایه گذاری هزار میلیاردی بخش خصوصی دراستان همدان

استاندار همدان در مورد آب رسانی از سد تالاوار به همدان بیان داشت: در این مورد که از برنامه های مهم و اساسی در استان است 100 میایارد تومان برای سال 93 اعتبار جذب شده تا این پروژه به زودی به اتمام برسد و سد گرین و سد تویسرکان هم در برنامه های استان همدان قرار دارد.

استاندار همدان در مورد دست آورد های انقلاب اسلامی در استان همدان بیان داشت: نظام خدمات شایسته ای را در کشور و استان همدان دارد و یکی از موارد ویژه در استان همدان آزاد راه تهران همدان بوده که به زودی به اتمام می رسد و می تواند زیر ساخت های استان را افزایش دهد.

نیک بخت با اشاره به راه آهن سراسری که استان همدان را به سایر استان ها متصل می کند، ابراز داشت: توسع استان همدان در برنامه های همه دولت ها بوده است تعداد دانشگاه های استان و توسعه علمی استان همدان در قابل قیاس با سال های پیش از انقلاب نیست.

فعالیت کمیسیون اقصاد، سرمایه گذاری و گردشگری در همدان

رئیس کمیسیون اقصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از شعارهای اعضای شورای چهارم در دوره رقابت"تامین درآمد پایدار برای توسعه شهر" بود، اظهار داشت: شورای شهر همدان برای اینکه در این زمینه اقدامات راهبردی و استراتژیک داشته باشد کمیسیون اقصاد، سرمایه گذاری و گردشگری را فعال کرد تا بستر حضور سرمایه گذاران در همدان فراهم شود.

علی رضایی با بیان اینکه مرکز ثقل توسعه و تحول در شهرها سرمایه گذاری و راهبردی ترین اقدام برای توسعه هر شهر سرمایه گذاری است، گفت: شورای شهر همدان ضمن بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام شهر همدان و پیگیری این موضوع، فعال کردن پروژه های راکد را مدنظر قرار داده است.

رضایی با بیان اینکه خوشبختانه قوانین بالادستی و قانون جمهوری اسلامی ایران و قوانین برنامه توسعه و اصل 44، ظرفیت های خوبی را برای سرمایه گذاری فراهم کرده است، گفت: ظرفیت ها، مزیت ها و توانمندی های خوبی در شهر همدان برای سرمایه گذاری وجود دارد که برای سرمایه گذار جذابیت ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه همدان شهری تاریخی مذهبی است و غرب کشور را به پایتخت کشور متصل می کند، گفت: خوشبختانه زیرساخت ها ی توسعه از جمله توسعه فرودگاه و راه آهن در حال شکل گیری است که این موارد انگیزه سرمایه گذاری در این منطقه را بالا می برد.

رضایی با بیان اینکه این کمیسیون طرحهای سرمایه گذاری در شهر همدان را شناسایی، تعریف و آماده عرضه برای سرمایه گذاران می کند، گفت: شرایطی فراهم شده که سرمایه گذاران نیز می توانند ایده های خود برای شورای شهر مطرح کنند و شورا نیز از این افراد استقبال می کند.

باید فرهنگ میهمان پذیری در همدان اصلاح و موانع فرهنگی سرمایه گذاری نیز رفع شود

وی با بیان اینکه از هرجنبه زمینه برای حضور سرمایه گذاران در همدان فراهم است، گفت: از دیگر اقدامات انجام شده تشکیل مرکز پژوهش است تا فرهنگ میهمان پذیری در همدان اصلاح و موانع فرهنگی سرمایه گذاری نیز رفع شود.

رضایی شکل گیری پنجره واحد سرمایه گذاری در استانداری همدان را از اقدامات انجام شده برای تشویق سرمایه گذاران به حضور در همدان عنوان کرد و گفت: در این اتاق با مسئولیت استاندار برای تشویق سرمایه گذار و رفع مشکلات احتمالی کارهایی انجام می شود تا مانعی برای کار نباشد.

نایب رئیس کمیسیون اقصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان نیز به خبرنگار مهر گفت: شورای شهر همدان مواردی را که امکان سرمایه گذاری برای آنها در شهر همدان وجود داد شناسایی کرده است.

کامران گردان افزود: احداث باغ ویلا، باغ وحش، احداث باغ پرندگان، احداث پارکینگ های طبقاتی مکانیزه، احداث شهربازی و احداث هتل و کمپینگ خانوادگی از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه احداث دریاچه ماهیگیری، مشارکت در بازیافت زباله، احداث بازارهای سنتی، احداث کارواش های اتوماتیک، احداث نمایشگاه فروش طیور و پرندگان زینتی و احداث سینما خودرو از مواردی است که در بحث سرمایه گذاری ارائه شده است، گفت: اگر کسی می تواند در این زمینه سرمایه گذاری کند آمادگی برای کمک به سرمایه گذار را داریم.

با توجه به مطالب و موارد گفته شده از سوی مدیران استان همدان توسعه و پیشرفت استان همدان و رفع مشکلات آن علاوه بر همت و فعالیت مضاعف مدیران و دستگاه های اجرایی نیازمند جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به استان همدان و سرمایه گذاری بر روی پتانسیل های استان همدان است تا علاوه بر درآمد زایی برای بخش خصوصی زمینه ساز ایجاد اشتغال و جذب توریسم و گردشگر به استان شود.