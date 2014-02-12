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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

مومنی:

پنج سازمان در استان گلستان الکترونیکی شده اند/ نبود تولید محتوای الکترونیکی در کشور

پنج سازمان در استان گلستان الکترونیکی شده اند/ نبود تولید محتوای الکترونیکی در کشور

گرگان - خبرگزاری مهر: رییس دانشگاه علمی جامع کاربردی گلستان با بیان اینکه پنج سازمان در استان الکترونیکی شده اند، گفت: متاسفانه تولید محتوای الکترونیکی در کشور و استان نداریم و اگر هم وجود دارد شغل محور نیست که در نظر داریم در قالب طرح استان مجازی برای کسانی که ثبت نام کرده اند با کارورزی به تولید محتوی و اشتغال آفرینی برسیم .

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مومنی ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان به مناسبت همایش دولت الکترونیک و استان مجازی در گرگان اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف ما در طرح استان مجازی سازمان الکترونیک است که تاکنون در استان 5 سازمان الکترونیکی شده اند که باید بستر سخت افزاری برای آن فراهم شود تا بقیه سازمان ها هم بتوانند خدمات خود را به صورت الکترونیکی در استان ارائه کنند.

8 اسفند همایش ملی استان مجازی در گرگان

وی با بیان اینکه همایش ملی استان مجازی در بستر شبکه ملی اطلاعات در استان در 8 اسفند برگزار می شود، گفت: تبیین مدل مفهومی استان مجازی، راهکارهای توسعه اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در تحقق استان مجازی و نقش بخش خصوصی و شهروندان در توسعه دولت الکترونیک از محورهای این همایش است.

وی تصریح کرد: این مراسم در تالار خلیج فارس دانشگاه پردیس گرگان برگزار می شود و  نصرالله جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروفسور سید سعید رضا عاملی ریاست مرکز پژوهش سیاست های فضای مجازی دانشکده مطالعات تهران از مهم ترین سخنرانام همایش هستند و در بعد ظهر این همایش نیز نشست های تخصصی با حضور دکتر آیت اللهی رییس سازمان صنفی رایانه ای کشور و حضور با بخش خصوصی و همچنی نشست تخصصی با دانشگاهیان با حضور دکتر وطنی برگزار می شود.

کد مطلب 2234991

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