تخصیص اعتبار 24 میلیارد ریالی برای توسعه شهرستان سراب

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سعادتی چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی سراب با اشاره به ماده 180قانون پنجم توسعه کشور گفت: برای کل استان آذربایجان شرقی در سال 93 اعتباری در حدود 460 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که برای ارتقای شاخص های مورد نظر در عرصه های مختلف این رقم برای شهرستان سراب 24میلیارد ریال می باشد.

سعادتی احداث پنج خانه بهداشت, یک مدرسه، اسفالت دو راه روستایی، آب رسانی به پنج روستا و ارایه کمک به کشاورزانی که قصد یکپارچگی اراضی خود و نیز درصدد احداث کانال های ابیاری را دارند را از جمله طرح هایی دانست که از محل این اعتبارات هزینه خواهد شد.

رییس کمیته برنامه ریزی شهرستان سراب با یاداوری این نکته که نگرانی های عمده ای در بودجه سال آینده نسبت به ادامه طرح های اجرا شده در شهرستان سراب وجود دارد ابرازداشت: طرح ملی نفلین سینیت،بیمارستان جدید وبزرگراه سراب بستان اباد از جمله این طرح هاست.

رییس شورای اداری سراب همچنین از کیفیت پروژه های عمرانی شهرستان سراب انتقاد و خواستار دقت نظر و نظارت بیشتر در این زمینه برای رسیدن به استانداردهای بالاتر از میانگین استانی شد.

فرماندار سراب اعتبارات و بودجه های مصوب را مهم ارزیابی کرد و در عین حال افزود: برنامه ریزی و جهت دهی مناسب به اعتبارات را نیز ضروری دانست.