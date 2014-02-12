دستگیری 11 نفر از برهم زنندگان نظم عمومی در بندرعباس/عامل تیراندازی در محله شهناز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: در راستای تشدید اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان در خصوص پاکسازی محلات از لوث وجود ارازل و اوباش و مزاحمان خیابانی، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی هرمزگان پس از اخذ مجوزهای قانونی، 11 تن از ارازل و اوباش و برهم زنندگان نظم عمومی را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از 15 باب منزل متعلق به این افراد در محلات کوی "ملت"، "کمربندی"و "درخت سبز" مقادیری سلاح سرد از نوع چاقو و قمه کشف شد، افزود: ارازل و اوباش دستگیر شده که دارای سوابقی نظیر درگیری، عربده کشی، ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت برای نوامیس مردم بودند جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف قریب به 3 تن موادمخدر در "جاسک" هرمزگان

فرمانده انتظامی جاسک استان هرمزگان در تشریح عملکرد و اقدامات 10 ماهه گذشته شهرستان از کشف 3 تن انواع موادمخدر در این شهرستان خبر داد.

جهانشیر جوادی زاده گفت: با اقدامات همه جانبه ماموران انتظامی شهرستان و اجرای طرح های متعدد پاکسازی و مقابله ای و کنترل محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی "جاسک"موفق شدند در ده ماهه سال جاری 5 دستگاه خودرو سبک و سنگین و پنج دستگاه موتورسیکلت حامل موادمخدر را متوقف و ضمن دستگیری 98 نفر از سوداگران مرگ و عوامل تهیه و توزیع، سه تن انواع موادمخدر را کشف کنند.ُ

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ضمن کشف 192 هزار لیتر سوخت قاچاق، 98 مورد سرقت کشف و 96 نفر سارق و 4 تن از افراد شرور و زورگیر نیز دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی جاسک ضمن تقدیر از همکاری مردم با پلیس در شناسایی و کشف جرم از شهروندان خواست تا از طریق تلفن 197 هر گونه انتقاد و پیشنهاد در خصوص عملکرد نیروی انتظامی را به مسئولان و فرماندهان انتظامی اطلاع دهند.

دستگيري عاملان تيراندازي در یکی از محلات بندرعباس

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان از دستگیری عاملان تیراندازی در محله آیت الله غفاری بندرعباس خبر داد.

سرهنگ بهرام عزیزی در تشریح خبر گفت: درپی وقوع یک فقره درگیری و تیراندازی در محله آیت الله غفاری و متواری شدن متهمان، موضوع در دستور کار ویژه مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی و گشت زنی غیر محسوس و همکاری خوب مردمی عاملان تیراندازی و مخفیگاه آنها را در یکی از محلات شناسایی و با هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام شدند.

عزیزی تصریح کرد: مأموران در یک عملیات غافلگیرانه دو نفر از متهمین را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان 5 شیشه حاوی بنزین و فتیله کوکتل مولوتوف کشف و پس از تشکیل پرونده متهمان را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.