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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

سیف اللهی:

طرح همیار سبز در مهدکودک های کرمان در حال اجرا است

طرح همیار سبز در مهدکودک های کرمان در حال اجرا است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل پارک های کرمان از اجرای طرح همیار سبز در مهدکودک های سبز کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سیف اللهی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح همیار سبز در مهدکودک های کرمان در حال اجراست و طی سال جاری 800 نفر از کودکان آموزش های کاشت و نگهداری از گیاهان را فرا گرفته اند.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ نگهداری فضاهای سبز در بین شهروندان عنوان و تصریح کرد: تاکنون 300 نفر از کودکان مشمول این طرح، کارت همیار سبز را دریافت کرده اند.

سیف اللهی با تاکید بر لزوم آشنایی شهروندان با چگونگی حفظ و توسعه فضاهای سبز، افزود: باید با همکاری مردم و مسئولین شهر را به سمت داشتن فضاهای سبز در حد استاندارد سوق دهیم.

این مسئول از اجرای طرح مدرسه و اداره سبز در کرمان خبر داد و گفت: تاکنون 400 اصله درخت در مدارس کرمان کاشته شده است.

وی یادآور شد: با اجرای این طرح کودکان با نحوه نگهداری از فضای سبز آشنا شده و در صورت مشاهده تخریب فضای سبز به افراد تذکر می دهند.

سیف اللهی همچنین به اجرای طرح محله سبز در کرمان خبر داد و گفت: در این طرح مقابل درب هر منزل یک اصله درخت کاشته می‌شود که آبیاری و نگهداری آن بر عهده شهروندان است.

مدیرعامل پارک ها و فضای سبز کرمان گفت: هزینه نگهداری از فضای سبز توسط شهروندان پرداخت می شود بنابراین باید در نگهداری از این فضاها نهایت دقت را به کار گیریم.


 

کد مطلب 2234998

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