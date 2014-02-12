طرح همیار سبز در مهدکودک های کرمان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سیف اللهی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح همیار سبز در مهدکودک های کرمان در حال اجراست و طی سال جاری 800 نفر از کودکان آموزش های کاشت و نگهداری از گیاهان را فرا گرفته اند.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ نگهداری فضاهای سبز در بین شهروندان عنوان و تصریح کرد: تاکنون 300 نفر از کودکان مشمول این طرح، کارت همیار سبز را دریافت کرده اند.

سیف اللهی با تاکید بر لزوم آشنایی شهروندان با چگونگی حفظ و توسعه فضاهای سبز، افزود: باید با همکاری مردم و مسئولین شهر را به سمت داشتن فضاهای سبز در حد استاندارد سوق دهیم.

این مسئول از اجرای طرح مدرسه و اداره سبز در کرمان خبر داد و گفت: تاکنون 400 اصله درخت در مدارس کرمان کاشته شده است.

وی یادآور شد: با اجرای این طرح کودکان با نحوه نگهداری از فضای سبز آشنا شده و در صورت مشاهده تخریب فضای سبز به افراد تذکر می دهند.

سیف اللهی همچنین به اجرای طرح محله سبز در کرمان خبر داد و گفت: در این طرح مقابل درب هر منزل یک اصله درخت کاشته می‌شود که آبیاری و نگهداری آن بر عهده شهروندان است.

مدیرعامل پارک ها و فضای سبز کرمان گفت: هزینه نگهداری از فضای سبز توسط شهروندان پرداخت می شود بنابراین باید در نگهداری از این فضاها نهایت دقت را به کار گیریم.





