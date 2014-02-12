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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

قاسمی:

بحران برف تلفات زیادی از پرندگان در چالوش برجای گذاشت

بحران برف تلفات زیادی از پرندگان در چالوش برجای گذاشت

چالوس - خبرگزاری مهر: معاون اداره حفاظت محیط زیست چالوس گفت: بحران برف و سرما سبب شد تا تلفات زیادی در گونه پرندگان داشته باشیم.

دامان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این بحران برف وسرما ما تلفات زیادی در خصوص پرندگان داشتیم که البته در روزهای اخیر وضعیت بهتر شده است.

وی افزود: سعی شد باخرید گندم و ارزن در این مدت و پخش آن در مناطق شهری و کوهستانی به پرندگان کمک کنیم.

وی با بیان اینکه قرقاول خزری پرنده ای که زیستگاه آن در حاشیه خزر و محیط زندگی او در ارتفاعات است گفت: این پرنده در خطر انقراض قرار دارد و باید بیشتر تحت حمایت باشد.

قاسمی با اشاره به تداوم سرما از شهروندان خواست تا با حیان وحش مهربان باشند و بجای شکار از آنان حمایت کنند.

کد مطلب 2234999

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