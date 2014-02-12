نمایش «خورشید در جنگل بامبولا» با 40 درصد تخفیف اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خورشید در جنگل بامبولا کاری شاد، موزیکال و مهیج که توسط گروه تاتر آیین مردم برای اجرا آماده شده است.



در این نمایش که با موضوع اتحاد و همدلی و با هدف ارائه مفاهیم آموزشی و تربیتی تولید شده از وجود هنرمندان با تجربه و توانا در عرصه تئاتر استان بهره گرفته شده است.



نمایش خورشید در جنگل بامبولا از اول اسفند تا پایان این ماه پذیرای مدارس، مهدکودکها و عموم خانواده های اهوازی خواهد بود.



این نمایش در قالب دو سانس صبح ویژه مدارس و مهدکودکها و دو سانس عصر ویژه عموم خانواده ها در آمفی تئاتر تالار آفتاب به روی صحنه می رود.



علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان و مکان و روند اجرای آن و همچنین برای رزرو بلیط با شماره همراه 09376005514 تماس بگیرند.



گروه تئاتر آئین مردم به سرپرستی و کارگردانی مصطفی بوعذار بیشترین حجم شرکت در جشنواره های برون استانی را در کارنامه خود دارد.



این گروه همچنین با یک نمایش خیابانی چندین اجرا نیز در سی و دومین جشنواره بین المللی تاتر فجر داشته است.



این نمایش در حالی قرار است از روز اول اسفندماه اجرا شود که خبرگزاری مهر به عنوان حامی خبری از این نمایش حمایت می کند.