ایران 88 میلیون دلار دارو صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: وزن اين ميزان داروي صادراتي در مدت ياد شده 6هزار و 923تن بوده است.

بنابراين گزارش، سهم دارو از كل صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر به سي و پنج صدم درصد رسيده است.