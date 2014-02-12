  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

ایران 88 میلیون دلار دارو صادر کرد

ایران 88 میلیون دلار دارو صادر کرد

گمرک از ابتدای سال جاری تا ابتداي بهمن‌ماه 88 ميليون و 243 هزار دلار انواع دارو صادر كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: وزن اين ميزان داروي صادراتي در مدت ياد شده 6هزار و 923تن بوده است.

بنابراين گزارش، سهم دارو از كل صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر به سي و پنج صدم درصد رسيده است.

کد مطلب 2235002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها