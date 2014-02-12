ایران 88 میلیون دلار دارو صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: وزن اين ميزان داروي صادراتي در مدت ياد شده 6هزار و 923تن بوده است.
بنابراين گزارش، سهم دارو از كل صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر به سي و پنج صدم درصد رسيده است.
گمرک از ابتدای سال جاری تا ابتداي بهمنماه 88 ميليون و 243 هزار دلار انواع دارو صادر كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: وزن اين ميزان داروي صادراتي در مدت ياد شده 6هزار و 923تن بوده است.
بنابراين گزارش، سهم دارو از كل صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر به سي و پنج صدم درصد رسيده است.
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